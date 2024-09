Sabatinas O POVO: Evandro promete "Pé de Meia Municipal" e defende Bíblia em escolas

O candidato do PT a prefeito de Fortaleza afirmou que o programa será implementado a partir do nono ano

"O Pé de Meia Municipal é um programa que o governo federal, através do ministro Camilo, criou, ofertando bolsas para os alunos, R$ 200 por mês durante 10 meses e, após sua aprovação, dar mais R$ 1 mil, perfazendo um total por ano de R$ 3 mil. Nós vamos criar o Pé de Meia Municipal para os alunos do 9º ano, porque no 9º ano é onde há mais evasão escolar", afirmou Leitão aos jornalistas Jocélio Leal e Carlos Mazza .

Evandro esteve na sede do O POVO para a sabatina com os candidatos ao Executivo da Capital e do Crajubar, transmitidas pelas rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri , respectivamente. Ele foi o segundo sabatinado. A ordem dos candidatos foi definida em sorteio.

Questionado a respeito da distribuição de Bíblias nas escolas, o postulante do PT afirmou não ver "nenhum problema". "Acho que isso é uma polêmica, a meu ver, infrutífera. Particularmente, acho até importante. Você estimular as pessoas a lerem a palavra de Deus", argumentou.

Embora conservador no plano nacional, sintonizado com a liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Henrique apoia o petista Elmano no plano estadual. O parlamentar é fundador da Igreja do Senhor Jesus.



"Eu tô aqui pra dizer vocês: o projeto será aprovado, as Bíblias serão compradas e serão colocadas nas escolas do estado", disse Elmano no 3º Congresso Ceará Pentecostal, em 8 de agosto de 2024.