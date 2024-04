Aliado de Camilo e Elmano, prefeito de Chorozinho Júnior Castro se filia ao PT

Ele havia deixado o PDT em 2022 para apoiar os dois petistas e estava no comando do Solidariedade

Castro, que está no segundo mandato à frente da Prefeitura, também é presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece). O prefeito é aliado do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro Camilo Santana (PT).

Em 2020, ele foi eleito pelo PDT, mas anunciou a sua desfiliação do partido durante a campanha para as eleições de 2022 para se engajar nas candidaturas de Elmano e Camilo. Júnior Castro falou de gratidão ao senador e também citou o respeito pela então governadora Izolda Cela (hoje no PSB).

Em janeiro de 2023, o prefeito de Chorozinho foi reeleito para comandar a Aprece até o fim de 2024. Ele já ocupava o cargo nos dois anos anteriores.

Júnior Castro assumiu no fim do ano passado comando estadual do Solidariedade em um momento de disputa que o partido vivia para estar na base de Elmano ou se aliar a Capitão Wagner (União). A sigla hoje é comandada por George Lima, integra a aliança do governador.