Capitão Wagner faz carreata e aposta em evitar ataques para se diferenciar

O candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) esteve na manhã deste domingo, 8, em carreata de campanha, que saiu do Centro Cultural Dragão do Mar em direção à Praia do Futuro. Em conversa com O POVO, ele afirmou que a estratégia será manter uma campanha propositiva e sem focar em ataques aos adversários.



“O trabalho está muito bem conduzido, é uma campanha alegre, uma campanha pacífica, uma campanha propositiva. Onde a gente chega, as pessoas nos dizem isso. Enquanto os outros candidatos atacam, agridem, a nossa campanha propõe. A gente tem dividido esforços, a Edilene (vice na chapa) vai para um lado, eu vou para outro, os nossos deputados também, a cidade está tomada por essa ‘onda azul’ e a gente está convicto que estamos no caminho certo”, afirmou.