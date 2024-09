Campanha de Sarto usa estética de 'Meninas Superpoderosas': "Sartinho, Elcinho e Robertinho"

A campanha do prefeito de Fortaleza, José Sarto(PDT), divulgou, nesta quarta-feira, 4,peça em formato de animação na qual o pedista aparece ao lado do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), e do vice-prefeito, Élcio Batista (PSDB). Usando a estética do desenho infantil "Meninas Superpoderosas", "Sartinho", "Robertinho" e "Elcinho", como são retratados, formam o trio contrário às "forças do mal'.

O grupo é composto por personagens com referências aos adversários Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL). Wagner é chamado de "Capetão" e tem na blusa a palavra "motim". Fernandes, uma lâmina de barbear. Já Evandro aparece com o nariz de um porco, num modo de ironia ao sobrenome do petista. Os candidatos aparecem em traços similares aos de vilões das protagonistas do desenho: Macaco Louco e Ele.

"Sartinho, Elcinho e Robertinho têm dedicado suas vidas cuidando do povo e detendo as forças do mal", diz a locução do vídeo. O lançamento da adaptação pedetista está marcado para 6 de outubro, em menção à data do primeiro turno das eleições municipais.