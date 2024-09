Sabatina O POVO: Sarto diz que Prefeitura não tem como abdicar de Taxa do Lixo

O prefeito José Sarto, candidato à reeleição pelo PDT, afirmou nesta quarta-feira, 4, que a administração municipal não tem meios de renunciar à receita oriunda da Taxa do Lixo, sancionada em dezembro de 2022 depois de aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Sarto foi o terceiro entrevistado na Sabatina O POVO, transmitida pela Rádio O POVO CBN. A ordem dos candidatos foi definida em sorteio.



"Veja bem, Érico, você acha que qualquer gestor quer impor uma taxa? Essa taxa foi exatamente imposta pela lei do Marco Regulatório, artigo 35, parágrafo segundo, diz claramente: se você não fizer, incorre em renúncia fiscal. Cinco capitais não cobram. São Paulo tem orçamento próprio. As outras capitais estão em vias de cobrar. O que nós fizemos aqui foi manter a maior taxa de isenção do Brasil: 70% das residências não pagam a Taxa do Lixo", argumentou Sarto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na sequência, o gestor dividiu o ônus político da cobrança da tarifa com os adversários dele na disputa eleitoral, citando partidos e lideranças políticas aos quais são ligados. "Tem candidatos do União Brasil, que Salvador é União Brasil, que cobram a Taxa do Lixo. Porto Velho é União Brasil e cobra a Taxa do Lixo", disse sobre o partido de Capitão Wagner, concorrente ao mesmo cargo. "Quem sancionou a lei do Marco Regulatório foi o Bolsonaro, que tem candidato aqui", adicionou sobre André Fernandes, do PL.