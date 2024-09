André crê que adversários se unirão contra ele em 2º turno, mas minimiza: "Povo decidirá"

Candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes ( PL ) afirmou esperar o isolamento que pode vir a lhe ser imposto por adversários em cenário de segundo turno, a exemplo do que ocorreu com Capitão Wagner (UB) no confronto contra José Sarto (PDT), em 2020. Para ele, inclusive, é natural que isso ocorra. Fernandes afirmou que não recorrerá às lideranças para obter o apoio dos eleitores que votaram nelas.

Fernandes se mostra refratário a acordos políticos nos quais, para a obtenção de apoio, oferta-se a contrapartida, a exemplo de cargos em eventual gestão. "No segundo turno, eu vou procurar os eleitores que votaram em outro candidato no primeiro. (...) Sempre fui contra esse acordo de mesa, onde o povo divide o poder para ganhar apoio político. O nosso apoio será do povo. O povo irá me colocar no segundo turno. O povo vai me eleger a prefeito de Fortaleza. O político só tem o voto dele", argumentou o político.

Fernandes tem subido o tom contra Capitão Wagner (UB) na campanha, que lidera a maioria das pesquisas de intenção de voto. Os dois, além do candidato Eduardo Girão (Novo), têm ascendência sobre um eleitorado de perfil similar, em sua maioria conservador, identificados à direita do espectro político. Fernandes afirma que Wagner não é a verdadeira oposição em razão de já ter apoiado o PT em 2012, na disputa de Elmano de Freitas (PT) contra Roberto Cláudio (então no PSB). O União Brasil tem ministérios no governo Lula. O candidato do PL tem sido econômico com Girão, ora com 3% das intenções de voto, conforme última pesquisa divulgada.

"Eduardo Girão é um grande senador e um grande amigo. Com toda certeza, conversaria, como posso conversar até hoje com ele. Agora, que fique registrado, que eu não preciso pedir aval para que o eleitor dele vote em mim. O eleitor tem a sua liberdade de escolher e não é o político A ou B que vai determinar para onde vai esse voto. É só olhar as eleições de 2022, quando todo um aparato político apoiou o Lula no segundo turno, teve candidato ali que ao apoiar o Lula fez foi tirar voto dele", complementou André.