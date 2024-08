Primeiro debate de Fortaleza tem troca de farpas e até de camisa

Ao que Girão respondeu: "A gente já começa aqui em alto estilo, mostrando a cara do PT, né? Com inverdade, com mentira. Como é que eu moro nos Estados Unidos se eu sou o senador mais presente lá no Senado Federal com 100% de presença?", questionou.

Logo no começo, Evandro foi para o ataque e disse que Girão passou "mais tempo morando em Miami, nos Estados Unidos, do que em Fortaleza". O petista também classificou o candidato do Novo como "aliado de primeira hora" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), "que foi contra a vacina, contra o isolamento social na época da pandemia".

"Tem um candidato aqui que eu apoiei por três vezes. Ele deveria, nesse momento, estar me apoiando. Retribuir. Mas, além de não fazer isso, ainda hoje, me tem como adversário. Já esteve no palanque do Ciro, do Emano, do Lula e também do Bolsonaro. Estou falando do candidato Capitão Wagner, que sempre esteve ao seu lado por oportunismo. Você acha que lealdade é uma virtude importante na vida do ser humano?", perguntou.

Outro momento quente do primeiro bloco foi quando Fernandes direcionou críticas ao ex-deputado Wagner. Na ocasião, ele nem sequer discutia com o ex-deputado, mas, sim, elaborava uma pergunta para o prefeito José Sarto.

Sobre Bolsonaro, o senador disse que tem uma "posição independente". "Eu sou Brasil", resumiu. Girão acrescentou que votou em pautas "positivas" do governo Bolsonaro. "Eu tenho divergências, faz parte, mas não dá para comparar o governo Bolsonaro com o governo Lula, que é uma tragédia sem precedentes".

Em dado momento do debate, a equipe do prefeito Sarto pediu para que Girão trocasse de blusa, que continha os dizeres: "Não falta dinheiro na prefeitura. Falta gestão". O prefeito, por sua vez, ponderou que sua gestão fez "Fortaleza ser a maior economia do Nordeste". "É o reconhecimento graças ao trabalho incansável dessa nossa gente. Graças à ambiência política, à ambiência fiscal que nós temos, aos projetos que a Prefeitura desenvolve", finalizou, acrescentando que esteva no encontro para discutir "projeto de Fortaleza".

Ao rebater, Fernandes o denominou o candidato do Solidariedade de "assessor do PT". Comentário acompanha declarações da base municipal que apontam o postulante do Solidariedade com "candidato laranja".

Técio x Sarto

Técio Nunes foi um dos candidatos que lamentou ter se sobressaído a troca de farpas no debate em vez da apresentação de projetos políticos. Ele ainda orientou Sarto a "tirar um pouco a juliet e olhar mais de olho limpo a nossa cidade”. "Não dá para continuar esse debate com falsas histórias, a gente precisa ter condições de apresentar um programa que realmente mude a história. Se em quatro anos não fez, realmente", criticou o psolista.

Wagner x Sarto

Wagner, por sua vez, foi um dos candidatos que rechaçou a cobrança da taxa do lixo em Fortaleza. "Eu fui o primeiro candidato a me posicionar, já lá em 2022, contra a taxa do lixo. O prefeito Sarto é o pai da taxa do lixo, que não só gerou problemas de tirar recursos do bolso do cidadão, mas também gerou uma cidade completamente imunda, com 1.200 pontos de lixo espalhados pela nossa cidade".

Wagner x Evandro

Ele também acusou Evandro de ter "atropelado" a deputada federal Luizianne Lins no processo interno do PT que o escolheu como candidato à Prefeitura de Fortaleza. Além disso, o petista foi lembrado por não ter não assinado a CPI do Narcotráfico na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).