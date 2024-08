Quem é George Lima? Conheça o candidato do Solidariedade à Prefeitura de Fortaleza

Lima manteve uma relação de alianças com o ex-governador Camilo Santana. Foi deputado estadual e atuou na Casa Civil durante gestão do ex-governador petista

Último nome a ser anunciado e, em seguida, confirmado em convenção, o ex-deputado estadual George Lima é um dos nove postulantes à Prefeitura de Fortaleza, nas eleições de 2024. Ele concorre pelo Solidariedade e tem como vice a advogada Rachel Girão, da mesma sigla.

George Lima nasceu em Fortaleza, em 1971. É casado com Érika Markan Lima de Araújo e, juntos, têm duas filhas. Atuou como empresário, em setores como o de alimentos, imobiliário e com marcas do ramo automobilístico, como Honda e Audi.

Adentrou na política em 2018, segundo informado no portal oficial da Assembleia Legislativa, “pela sua forte vocação de relacionamento com as pessoas”. Concorreu a deputado estadual, mas ficou na suplência do Partido Verde, obtendo 8.375 votos. Hoje o PV integra uma federação com o PT e o PCdoB.