PDT permanecerá alinhado a Lula, mas André projeta 'tetra de derrotas' do PT em Fortaleza

Presidente interino do PDT, deputado federal André Figueiredo durante o programa Debates do POVO Crédito: Matheus Souza

Apesar de se colocar contra a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na convenção que oficializou Evandro Leitão o candidato do PT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, o deputado federal André Figueiredo informou que o PDT continuará votando com o governo federal. "Nós saberemos manter o relacionamento dentro do Congresso Nacional. Não desembarcaremos desse projeto. Não é do nosso feitio abandonar um barco onde estamos participando dele e dando uma contribuição", explicou ele, que é presidente interino da sigla pedetista, acrescentando que há "esse crédito a cobrar do PT". A explicação foi dada durante na edição desta quarta-feira, 7, do programa Debates do POVO, na Rádio O POVO CBN. Ocasião que também contou com a participação do deputado estadual De Assis Diniz, líder do bloco do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Em Fortaleza, o PDT tem o prefeito José Sarto concorrendo à reeleição. Enquanto o PT tem Evandro Leitão, deputado estadual que preside a Alece. Figueiredo contou que Lula havia falado para o presidente licenciado da sigla, ministro Carlos Lupi (Previdência), que não compareceria ao evento partidário. “Já não bastasse o lançamento de uma candidatura de um ex-pedetista para a Prefeitura de Fortaleza, nos causou surpresa porque o presidente Lula tinha declarado publicamente e para o ministro da Previdência, Carlos Lupi, que não viria, que gravaria programa de televisão, mas não viria a Fortaleza”, afirmou o deputado. E prosseguiu: “O PDT, em sua essência, é alinhado ao projeto nacional hoje encabeçado pelo presidente Lula. O que nós questionamos, e, talvez, essas fissuras podem aparecer no decorrer do processo, é o hegemonismo que o PT pretende implantar aqui no Ceará”, ponderando que a sigla “já tem” os governos federal e estadual.