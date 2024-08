PL quase indicou vice de Wagner em Fortaleza, mas recuou após André apelar a Bolsonaro

Passado o período das convenções partidárias, as candidaturas de André Fernandes e Capitão Wagner foram confirmadas, mesmo com sinal verde de aliança

As convenções partidárias se encerraram na última segunda-feira, 5, e com isso, o cenário eleitoral para a Prefeitura de Fortaleza está definido. Pela ala da direita, União Brasil e PL até discutiram a possibilidade de uma aliança ainda no primeiro turno, mas não selou acordo.



As cúpulas nacionais dos partidos chegaram a se reunir para retirada da candidatura do deputado federal André Fernandes e o PL, então, apoiaria Capitão Wagner (União), indicando a vice na chapa.

Os presidentes Antônio Rueda, do União, e Valdemar da Costa Neto, do PL, se encontraram em Brasília na segunda semana de julho para as tratativas, que envolveriam troca de apoio em outros municípios considerados prioridades para o Partido Liberal. O dirigente do partido do Capitão Wagner, inclusive, se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As conversas foram tidas como “boas” pró-União.