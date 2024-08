Justiça proíbe divulgação de pesquisa Atlas Intel sobre candidatos em Fortaleza

Decisão é tomada após ação judicial do União Brasil

O partido, presidido no Estado pelo postulante ao Paço Municipal Capitão Wagner , aponta que há divergência no plano amostral da pesquisa, devido ao erro de cálculo do tamanho da amostra, além de erro na distribuição amostral, por conta de divergência com relação ao público-alvo.

A decisão, por sua vez, foi tomada na última quarta-feira, 7, pelo juiz Victor Nunes Barroso , e ocorre após o União Brasil entrar com ação judicialno Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) contra a pesquisa.

Na documento, o magistrado determinada multa diária no valor de R$ 5.000 em caso de descumprimento da medida. De acordo com o magistrado, o levantamento tem "potencial de, ao menos em tese, induzir a erro a opinião do eleitorado local, em face da informação equivocada prestada pela promovida nos moldes acima reportados".

Entre outros critérios, o magistrado explica que "o estabelecimento de tais requisitos tem a finalidade de assegurar que as pesquisas eleitorais se submetam ao controle público, com o propósito de evitar que se degenerem em instrumento inidôneo de convencimento do eleitor, capaz de comprometer a livre escolha dos seus representantes".

O União Brasil também indica ausências de "questionário completo" e "de sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo". Quanto a este ponto, a decisão estabelece que a apreciação ocorrerá após do julgamento do mérito.