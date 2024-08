Após convenções, sessão na Alece é marcada por discursos sobre eleições

Deputados De Assis Diniz (PT) e Lucinildo Frota (PDT) usaram a tribuna para falar do cenário eleitoral no Ceará

A sessão plenária desta terça-feira, 6, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), um dia após o fim do prazo das convenções partidárias, contou com discursos de deputados sobre às eleições municipais de outubro.

De Assis destaca força do PT

O líder do PT na Casa, De Assis Diniz, elencou agendas do partido no interior ao longo dos últimos meses e a homologação de candidaturas de prefeitos e vereadores pela sigla. "O modo petista de governar, baseado na priorização do social, na geração de emprego e distribuição igualitária de renda, na justiça, na paz e no amor, deve ser repercutido em todos os lugares”, disse.

De Assis ainda destacou que o PT é a principal força política na base estadual e o partido se preparou para disputar prefeituras nas principais cidades cearenses com os apoios do governador Elmano de Freitas, do ministro da Educação, Camilo Santana e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.