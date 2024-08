'Estrela' na campanha de Sarto em 2020, cadela Marrion agora apoia Evandro, diz ex-primeira-dama

Em seu perfil no Instagram, Natália Herculano anunciou que Marrion "é Lula, é Evandro, é Elmano"; confira vídeo

Sensação da campanha de Sarto (PDT) no segundo turno da eleição de 2020, a cadela Marrion não vai estar com o prefeito no pleito de 2024. O animal, da raça Lulu da Pomerânia, vai “apoiar” Evandro Leitão (PT), revela Natália Herculano, ex-primeira dama de Fortaleza.

No perfil no Instagram, a ex-esposa de Sarto anunciou em vídeo que Marrion “acredita no projeto dos direitos humanos e na defesa dos direitos humanos”. E completou: “Marrion é Lula, Marrion é Evandro, Marrion é Elmano”.

Tutora de Marrion, Natália Herculano provoca: “Quem não estiver gostando que lute”. Na legenda da publicação, a ex-primeira dama-escreveu: “Marrion acredita no projeto para o povo, pelo povo e com o povo” e marcou os perfis dos petistas Evandro Leitão, Camilo Santana, Elmano de Freitas e Lula.