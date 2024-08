Vice de Girão: "Se há algo que tenho vaidade é de ter sido a companheira do coronel"

Silvana, viúva de Adauto , ressaltou a relação com o marido em diversos momentos da entrevista. Ao ser indagada sobre em que medida traria o legado do coronel para a política e em que medida representaria uma novidade como gestora, a candidata reforçou laços com o ex-companheiro, embora tenha reconhecido que é necessário acompanhar as mudanças temporais.

E seguiu: “As coisas mudam e você não pode permanecer no tempo. A vida tem ciclos, mas o ser humano quer sempre a mesma coisa: paz, tranquilidade, família, ter um bom emprego, saúde. As mudanças existem, mas as pessoas querem a mesma coisa; embora a forma de gerenciar mude e você tenha que acompanhar o tempo”.

Questionada sobre o que foi determinante para aceitar o convite, a candidata tratou como uma decisão difícil, mas ressaltou a confiança em Girão como um dos fatores que pesaram na definição.

“Tenho uma vida reservada e nunca tinha pleiteado a possibilidade de entrar na política, embora eu tenha sido companheira de uma vida inteira do coronel (Adauto), mas o senador Girão me procurou, fez o convite (...) E vindo do Girão, uma voz do setor da sociedade que é conservador, eu me senti lisonjeada, porque uma mulher que não sai de casa, que não tem um Instagram, que vive praticamente dentro de uma bolha; ser lembrada, eu tinha que levar aquilo como uma missão”, disse.

Cidade

Silvana ressaltou a experiência prévia trabalhando no Instituto Médico Legal (IML) como uma forma de conhecer as dores da população e a Cidade. “Eu sou profissional de saúde. Trabalhei 16 anos dentro do IML e tenho a experiência do que é a dor do povo, e às vezes uma coisa que me chamava atenção é que quando morria um homem de bem, eu via os Direitos Humanos dando cobertura a quem tinha tirado aquela vida. E aquela família se sentia completamente desprotegida (...) Você passa a enxergar a dor; Eu posso não ter uma vivência real de todos os bairros, mas tenho uma visão do que as pessoas estão passando”, declarou.