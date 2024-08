Wagner comenta post de convenção do ex-aliado Girão: 'Que Deus abençoe sua caminhada'

"Com todo respeito às candidaturas que são legítimas, existe um alinhamento maior e convergência tanto com o Wagner quanto com o André Fernandes do que os espectros do PT e do PDT. Deus vai abençoar que a gente possa ir pro segundo turno e receber de braços abertos estes candidatos. Primeiro turno não, estamos aqui", disse o senador.

Girão e Wagner, ex-aliados

Girão e Wagner integravam o Pros, hoje incorporado ao Solidariedade. Em 2018, Wagner ajudou no lançamento de Girão ao Senado, campanha que saiu vitoriosa. Até hoje, aliados do ex-deputado, como o coordenador de campanha, deputado federal Danilo Forte (União Brasil) citam uma “dívida de gratidão” do senador, pela vitória na disputa.

Apesar da cobrança, houve uma troca de apoio em pleitos posteriores. Girão deixou o Pros em 2019 e se filiou ao Podemos, mas a parceria com Wagner seguiu em 2020 e Girão indicou Kamila Cardoso para concorrer como vice do aliado na disputa à Prefeitura de Fortaleza. Girão ainda apoiou Wagner na campanha pelo Governo do Ceará, em 2022.

Em 2023, Wagner anunciou que concorreria à Prefeitura mais uma vez e, desde o início, defendia uma união com o PL e o Novo. No entanto, Girão, filiado ao Partido Novo, e André Fernandes, do PL, anunciaram pré-candidatura. Os três defendem a manutenção do próprio nome na disputa, apesar de estudarem união no segundo turno.