Flávio diz que PDT está a 'léguas' do PL; e Silvana que Fortaleza só tem uma candidatura à direita

Lideranças participaram do programa Debates do POVO e defenderam correligionários quanto a dividirem palanque em evento partidário no Cariri

Convidados do programa Debates do POVO da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 23, a líder do PL na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e o presidente da comissão provisória do PDT Ceará discutiram sobre recente aproximação em evento partidário com lideranças de cada partido na Região do Cariri.

De um lado, a deputada estadual Dra. Silvana desabafou não ter gostado da presença do colega de bancada e dirigente partidário Carmelo Neto (PL) no mesmo palanque do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) durante convenção partidária que oficializou o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) como candidato à reeleição em Juazeiro do Norte. Do outro lado, o ex-senador Flávio Torres ponderou que o PDT está, ideologicamente, "há léguas de distância" do PL, mas isso não impede o diálogo entre as siglas.

Conduzido pelo jornalista e colunista do O POVO, Henrique Araújo, o tema do programa foi "Ciro Gomes se alia a bolsonaristas contra Camilo no Ceará". O episódio está disponível na íntegra no YouTube do O POVO e contou com a participação do cientista político e colunista do O POVO, Cleyton Monte.