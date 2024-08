Novos articulistas do O POVO analisarão eleições pelo Interior do Ceará

Os espaços de opinião e análise do O POVO são incrementados nestas eleições com olhares sobre a política do Interior do Ceará. Ao quadro de colunistas e articulistas, somam-se analistas que irão tratar das campanhas com olhar específico para algumas das regiões mais importantes do Ceará.

Leia mais Eleições 2024: O POVO terá pesquisa em 4 municípios e fará debates em 6

Fernando Castelo Branco e Luciano Cesário irão abordar a região do chamado Crajubar — Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha —, no Cariri, Sul do Estado. Honório Barbosa escreverá sobre Iguatu e região, no Centro-Sul.