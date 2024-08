Líder do PT na Alece chama Sarto de 'Padre Kelmon do Ceará'

O deputado estadual De Assis Diniz, líder do bloco do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), chamou o prefeito José Sarto (PDT) de “Padre Kelmon do Ceará”. A comparação se refere ao ex-presidenciável que disputou o comando do Palácio do Planalto em 2022, ficando em sétimo lugar na corrida eleitoral.

“Quem não vai estar nem em terceiro [lugar] é o Sarto. Coitado do Sarto, o Padre Kelmon do Ceará. Você sabe que o Ceará também tem um Padre Kelmon, né? É o prefeito Sarto”, afirmou o deputado estadual durante a edição desta quarta-feira, 7, do programa Debates do POVO, na Rádio O POVO CBN. Ocasião também contou com a presença do presidente interino do PDT, deputado federal André Figueiredo.