Eleições 2024: O POVO terá pesquisa em 4 municípios e fará debates em 6

A maior cobertura eleitoral dos 96 anos de história do O POVO ocorrerá no pleito de outubro de 2024, quando será decidido quem ocupará as 184 prefeituras do Ceará e as câmaras dos respectivos municípios. Assim como as disputas pelas capitais e municípios estratégicos Brasil afora, principalmente no Nordeste. Marcos da cobertura das eleições 2024 no O POVO Pesquisas serão realizadas em quatro municípios cearenses, em parceria com Datafolha em Fortaleza e com AtlasIntel em Caucaia, Juazeiro do Norte e Crato.

Os debates e o confronto de visões entre as várias candidaturas terão espaço privilegiado. Serão realizados seis debates no primeiro turno. Além de Fortaleza, O POVO promoverá o embate de ideias em dois municípios da Região Metropolitana: Caucaia e Eusébio. Os três debates serão realizados em parceria com a seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), na sede da entidade.

"A OAB-CE se sente honrada em receber e apoiar a realização do debate das Eleições Municipais de Fortaleza 2024. Como casa da democracia e da cidadania, consideramos fundamental oferecer nosso espaço para esse evento, promovendo um ambiente de discussão e esclarecimento para os cidadãos e cidadãs das regiões que participarão das eleições. Parabenizamos O POVO por essa importante iniciativa, que reforça o compromisso com a transparência e a informação, pilares essenciais para o fortalecimento da nossa democracia", afirmou Erinaldo Dantas, presidente da OAB-CE.

O debate com os candidato à Prefeitura de Fortaleza será em 27 de agosto, terça-feira. No dia seguinte, 28 de agosto, será a vez dos postulantes de Caucaia ficarem frente a frente. Na quinta-feira, 29, o debate será com os candidatos do Eusébio. Fortaleza e Caucaia são os únicos municípios do Ceará nos quais pode haver segundo turno. Diretor-executivo de Jornalismo do O POVO, em reunião com partidos de Fortaleza e Região Metropolitana, em 12 de julho Crédito: Samuel Setubal O espectador poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo YouTube do O POVO, com retransmissão pela Rádio O POVO CBN, e pelas redes sociais (Instagram, Facebook e Twitter) do O POVO. A cobertura em tempo real também será feita pelo portal e com edição especial na versão impressa do O POVO. A cobertura eleitoral do O POVO para os três municípios foi apresentada aos representantes dos partidos políticos, em reunião na sede do O POVO, na Capital, no último dia 12 de julho. As regras dos debates serão apresentadas em nova reunião, após a oficialização das candidaturas.

Cobertura do Grupo de Comunicação O POVO sobre as eleições no Crajubar foi apresentada aos partidos e pré-campanhas por Luciano Cesário, coordenador de Jornalismo da rádio O POVO CBN Cariri e âncora do programa O POVO no Rádio Crédito: Beatriz Silva Crajubar Além dos três debates em Fortaleza e Região Metropolitana, haverá mais três debates promovidos pela Rádio O POVO CBN Cariri, entre candidatos às prefeituras de Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte. Os programas vão ao ar nos dias 20, 21 e 22 de agosto, respectivamente, e serão mediados pelo âncora Luciano Cesário. Na última segunda-feira, 29, foram apresentadas aos dirigentes partidários e representantes de pré-campanhas do Crajubar as datas, regras, critérios de participação e novidades sobre a cobertura da emissora para as eleições 2024 na região do Cariri. O encontro ocorreu na sede da OAB em Juazeiro do Norte.