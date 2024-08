Eleições 2024: veja quem são os candidatos a prefeito e vice em Fortaleza

André Fernandes, Capitão Wagner, Chico Malta, Eduardo Girão, Evandro Leitão, José Sarto, Técio Nunes e Zé Batista Crédito: Montagem/O POVO

Com algumas decisões anunciadas quase no fim do prazo, estão definidas todas as chapas concorrentes à Prefeitura de Fortaleza para as eleições de 2024. Ao todo, são nove candidatos, todos homens. As mulheres ocupam sete das postulações à vice-prefeitura. Apenas Chico Malta (PCB) e José Sarto (PDT) concorrem em uma chapa 100% masculina. Além disso, há uma presença significativa de chapas puras (ambos do mesmo partido), em mais da metade das candidaturas: PL, União Brasil, PCB, Solidariedade, Novo e PSTU. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em muitos destes casos, os anúncios das chapas ocorreram no dia da convenção, ou pouco antes. George Lima anunciou na data-limite, 5 de agosto, que seria candidato pelo Solidariedade, com convenção marcada para o mesmo dia. O anúncio da chapa do PCB, Chico Malta (postulante a prefeito) e Roberto Santos (vice), foi realizado apenas no dia da convenção do partido, no sábado, 3.

Além disso, dois dias antes do início das convenções, apenas Técio Nunes (Psol) tinha vice definida: a ambientalista Cindy Carvalho (Rede). Ao longo do processo, postulações foram caindo. Alguns nomes chegaram a integrar pesquisas mas acabaram não seguindo na corrida até o fim das convenções. É o caso do deputado federal Célio Studart (PSD), cujo partido agora integra a chapa de Evandro Leitão (PT) e de Haroldo Neto (UP), cuja sigla apoia Técio Nunes. As candidaturas agora devem ser cadastradas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até 15 de agosto. No dia seguinte, inicia o período oficial de campanha, que deve acentuar as discussões sobre postulações e projetos até que, enfim, chegue o primeiro turno, em 6 de outubro.

Confira todas os postulantes por ordem alfabética do cabeça de chapa André Fernandes (PL) O deputado federal foi lançado oficialmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em abril. A chapa é pura, com a advogada e mestre em Direito Constitucional, Alcyvania Pinheiro (PL) concorrendo a vice. Pinheiro é integrante da Comunidade Católica Shalom e foi titular da Secretária Executiva de Juventude e Esporte de Caucaia e da Secretaria de Ação Social de Granjeiro. Já Fernandes, em 2018, recebeu convite de Bolsonaro para ser candidato a deputado estadual. Foi eleito como o mais bem votado do Ceará. Em 2022, foi o terceiro deputado federal mais votado em Fortaleza, atrás de Luizianne Lins (PT) e Célio Studart (PSD). No Estado, ficou na primeira colocação. Capitão Wagner (União Brasil) Capitão Wagner se tornou figura constante nas disputas majoritárias no Ceará e em Fortaleza. Concorre em uma chapa pura com Edilene Pessoa (União Brasil), nutricionista e conselheira tutelar de Fortaleza. Para a Prefeitura, ele concorre pela terceira vez. Mais recentemente, foi secretário da Saúde de Maracanaú. É presidente estadual do União Brasil e integra a executiva nacional do partido. Em 2022, Wagner concorreu ao Governo do Estado, sendo derrotado por Elmano de Freitas (PT), mas ficando em primeiro lugar na capital cearense. Foi deputado federal pelo Ceará entre 2019 e 2023. Foi vereador e deputado estadual, com uma quantidade expressiva de votos. Em 2018, foi eleito deputado federal pelo Pros.

Chico Malta (PCB) Último a ser anunciado, no dia da convenção, sábado. No mesmo dia, o operário da construção civil Roberto Santos foi confirmado como candidato a vice-prefeito na formação de chapa. Chico Malta é advogado, tem 59 anos e é militante comunista há mais de quatro décadas. Essa é a segunda vez que ele concorre a um cargo do Executivo. Em 2022, ele tentou assumir o comando do Governo do Ceará, obtendo 3.015 votos. Já Roberto Santos se apresenta nas redes sociais como dirigente sindical da Construção Civil, além de operário. Eduardo Girão (Novo) O senador pelo Ceará também é do campo político da direita conservadora. Concorre em uma chapa pura com Silvana Bezerra (Novo), empresária e viúva do ex-governador do Ceará Adauto Bezerra. Girão foi eleito para o Senado em 2018 e seguirá no mandato até 2026, segundo ele, por não defender reeleição. Antes de ingressar no Parlamento, atuava como empresário nos ramos de hotelaria, transporte de valores e segurança privada. Ele ainda foi presidente do Fortaleza Esporte Clube. Evandro Leitão (PT) Deputado estadual, Evandro concorre em uma chapa com a deputada estadual e médica geriatra, Gabriella Aguiar (PSD), definida após negociações entre partidos da base. Tem uma ampla coligação com siglas como PSD, PCdoB, PV, PSB, MDB, Republicanos e Progressistas

A escolha como candidato petista se deu no Encontro Municipal, após meses de forte polarização com a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins (PT). Está no terceiro mandato consecutivo de deputado estadual, exercendo a presidência da Assembleia no biênio 2023-2024. É conhecido também por ter sido presidente do Ceará Sporting Club de 2008 a 2015. Dentre outras funções, ele trabalhou no Governo do Ceará como secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, durante a gestão do ex-governador Cid Gomes. Foi ainda líder do governo Camilo Santana. George Lima (Solidariedade) No último dia de convenções partidárias, o deputado estadual George Lima anunciou que será candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo Solidariedade. Partido integra a base do Governo Elmano de Freitas (PT), que tem como candidato o também parlamentar Evandro Leitão (PT). Como vice, concorre a advogada Rachel Girão, da mesma sigla. George Lima é presidente do Solidariedade Ceará, tendo sido anunciado neste ano. Na época, recebeu as bênçãos do senador e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), em um movimento que levou a sigla para a base de Elmano. Lima é empresário e já atuou em setores, como de alimentos, imobiliário e marcas do ramo automobilístico, como Honda e Audi.



José Sarto (PDT) Gestor da máquina municipal, José Sarto (PDT) tenta a reeleição este ano, em uma chapa com o atual vice prefeito, Élcio Batista (PSDB). Além da federação PSDB-Cidadania, coligação conta com os partidos: Avante, PRD, Agir, Mobiliza, DC, PRTB e PMB.

O prefeito conta com a maioria da Câmara de Fortaleza, totalizando 24 parlamentares na base. Sarto é formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especializou-se em ginecologia e obstetrícia. Em 1988 foi eleito pela primeira vez vereador de Fortaleza. A seguir, exerceu sete mandatos na Assembleia. Foi líder do Governo Cid Gomes, presidente da Casa e chegou a assumir interinamente o Governo do Estado em duas ocasiões. Élcio é presidente do PSDB Ceará. Atuava também como presidente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), se licenciando em meados deste ano. Trabalhou no executivo do governo Camilo Santana (2015-2022), como secretário Chefe de Gabinete e secretário Chefe da Casa Civil. Técio Nunes (Psol) A federação Psol-Rede escolheu o produtor cultural Técio Nunes como cabeça de chapa para a Prefeitura de Fortaleza. A então pré-candidata, Cindy Carvalho (Rede) ficou com a postulação a vice. Os dois contam com o apoio da UP.