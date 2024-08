André e De Assis acusam bases opositoras de alinhamento com bolsonarismo

Para o petista, deputados estaduais do PDT têm alinhamento com bolsonaristas. Enquanto o pedetista diz que vereadores do PT estão "ao lado do bolsonarismo na oposição ao Sarto"

O líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual De Assis Diniz, e o presidente interino do PDT, deputado federal André Figueiredo, acusaram, respectivamente, a base do governo Sarto na Alece e a base do governo Elmano na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) de estarem alinhadas com o bolsonarismo.

As declarações foram dadas durante o programa Debates do O POVO da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 7. A edição, conduzida pelo jornalista e colunista do O POVO, Henrique Araújo, teve como tema "Lula em Fortaleza e os ataques entre Evandro e Sarto", ambos candidatos a prefeito de Fortaleza.