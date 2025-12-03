Lula diz que INSS devolveu dinheiro a 205 mil pessoas no Ceará

Lula entrega Carteira Nacional Docente e anuncia obras do ITA em evento com Elmano e Camilo no Ceará / Crédito: Francisco Fontenele / O POVO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 3, que só irá descansar quando os responsáveis pelo escândalo envolvendo fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estiverem na prisão e o dinheiro seja devolvido. A fala ocorreu durante cerimônia de entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil, no Centro de Eventos do Ceará. O petista destacou que o Ministério da Previdência Social já devolveu os valores a 3,9 milhões de pessoas. "Só aqui no Ceará, 205 mil aposentados e pensionistas já receberam a sua aposentadoria. Se tiver mais gente que foi roubada, vai receber", afirmou.

"A gente só vai sossegar quando colocar quem roubou na cadeia e colocar o patrimônio na União", completou. Assista o evento: No evento, foram formalizadas ações como a entrega da Carteira Nacional Docente, voltada à identificação e oferta de benefícios a professores, além da autorização da terceira etapa das obras do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará, que avança como um dos principais projetos federais no Estado. Também participaram o governador cearense, Elmano de Freitas (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) que destacaram o impacto das políticas educacionais implementadas pelo governo federal. Prefeitos, parlamentares e reitores de universidades compuseram a plateia, além de docentes e outros profissionais da educação.

Camilo destaca retomada de obras

Camilo ressaltou o papel central dos docentes. “Primeiramente eu queria, pedindo permissão aqui ao presidente, queria que a minha primeira saudação é pedir uma forte salva de palmas a todos os professores e professoras do Ceará e do Brasil, que é o motivo de estarmos aqui hoje”. O ministro destacou a atuação de Lula à frente do governo. “Recentemente o presidente sancionou a lei que garante isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 nesse país (...). Mas o mais importante é que quem vai pagar essa conta são aqueles que ou não pagam imposto ou pagam muito pouco imposto desse país que são os 'super-ricos', criando pela primeira vez justiça tributária nesse país”. O ministro também fez um balanço da situação encontrada no início da atual gestão federal: “Nós assumimos o governo com quase cinco mil obras paralisadas de creches, escolas (...)”. No mesmo tom, relembrou a expansão do Ensino Superior nas gestões petistas: “Foi esse presidente que criou a lei de cotas, garantindo a inclusão nas universidades desse país”.

Ao detalhar o programa Mais Professores, Camilo justificou a criação da Carteira Nacional Docente. Santana citou descontos oferecidos por bancos, redes de hotéis, plataformas digitais e farmácias, além de parcerias em expansão: “A empresa nós estamos chamando amigo do professor”. O ministro também destacou o avanço do ITA no Ceará: “Estamos assinando aqui com o governo humano a terceira obra para garantir toda a conclusão”. Lula, Elmano e Camilo no Centro de Eventos em Fortaleza (3/12/2025) Crédito: FCO FONTENELE Lula no Centro de Eventos do Ceará Crédito: Francisco Fontenele

Elmano ressalta legado educacional

O governador Elmano de Freitas iniciou seu discurso saudando docentes e agradeceu ao presidente Lula, associando avanços da categoria à política federal: “Antes disso, minha mãe nem sequer sabia o que era ganhar salário mínimo até chegar Luís Inácio Lula da Silva e criar o piso salarial dos professores e professoras do Brasil”. Elmano comemorou os índices de alfabetização cearenses: “Quando olha o Ceará, não é 56, não é 59. No Ceará, 85% das crianças sabem ler, escrever no segundo ano”. Em outro trecho, relacionou a qualidade da educação aos profissionais formados no Estado: “Se hoje nós temos o orgulho que temos da educação do Ceará, é porque as nossas universidades formaram os nossos professores”.