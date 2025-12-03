Lula no CE: Evandro lembra situação do IJF e agradece parceria

Prefeito de Fortaleza relata recuperação de serviços e fala em união com Lula, Elmano e Camilo / Crédito: AURÉLIO ALVES

Prefeito cita parceria e retomada de equipamentos

Ao iniciar o discurso, o prefeito saudou as autoridades e destacou a presença do presidente, se referindo a ele como “a maior liderança da América Latina”. Ele ressaltou que apresentou ao Governo Federal, no início do ano, a situação de desigualdade e de precariedade de serviços na Capital.

“Fortaleza, cidade essa feita por tantos contrastes, por tantas desigualdades. E que no início do ano, quando nós assumimos a Prefeitura de Fortaleza, nós dissemos ao senhor, presidente, para o ministro Camilo e para o governador Elmano, o quão seria importante essa parceria para que a gente pudesse superar todos esses desafios”, afirmou Leitão.

Foi nesse contexto que Evandro citou a existência de estruturas e equipamentos públicos que estavam inoperantes. “Nós tínhamos unidades, equipamentos da saúde que não estavam funcionando”, disse, ao defender que a articulação entre o Município, o Estado e a União foi determinante para a retomada de serviços na Capital. Assista o evento completo

IJF e Santa Casa citados como exemplo O prefeito lembrou que encontrou o Instituto Dr. José Frota (IJF) com falhas graves na assistência. “No início do ano, tínhamos o maior hospital da nossa cidade, um dos maiores do Brasil, que faltava alimentação dos acompanhantes e para os pacientes, o nosso hospital IJF”, relatou.

Ele também mencionou a Santa Casa de Misericórdia. “Nós tínhamos a Santa Casa que estava fechando, que tem 254 leitos, que tinha apenas oito funcionando”. Segundo Evandro, esses problemas foram superados. “Foi graças ao senhor e ao governador Elmano que nós conseguimos superar todos esses desafios, e hoje todos esses equipamentos estão funcionando”.

Leitão ainda agradeceu pelos investimentos habitacionais na Capital. “Muito obrigado, presidente, muito obrigado pelas 3 mil moradias que nós estaremos entregando no próximo ano”. Ele encerrou reforçando a necessidade de continuidade da parceria entre as instâncias. “É dessa forma — unidos, juntos — que nós poderemos enfrentar todos os desafios".