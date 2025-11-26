Lula sanciona isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil; entenda o que muda

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de sanção do Projeto de Lei nº 1.087, de 2025, que amplia a faixa de isenção e institui a tributação mínima do Imposto de Renda. Palácio do Planalto – Brasília (DF) Foto: Ricardo Stuckert / PR / Crédito: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta quarta-feira, 26, a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil e o aumento da taxação para altas rendas. Uma das principais bandeiras de campanha de Lula em 2022, a medida começa a valer a partir de janeiro do ano que vem e deve beneficiar mais de 15 milhões de brasileiros. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Lula repetiu uma frase recorrente em seus discursos, - a de que “muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, mas pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza”. “Se você pegar R$ 10 milhões e der para uma pessoa, aquele dinheiro vai virar uma conta bancária e ele vai viver de juros. Pega esses R$ 10 milhões e divide para mil pessoas; aquele dinheiro vai virar alimento, roupa, caderno, vai virar alguma coisa que faz a economia circular e é isso que faz a economia crescer”, explicou. A nova lei, aprovada por unanimidade pelo Congresso, estabelece ainda descontos no imposto para pessoas que ganham entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350. Atualmente, a isenção do IR alcança apenas quem ganha até dois salários mínimos.

Dos novos beneficiados, 10 milhões deixarão de pagar o tributo e 5 milhões terão redução no valor devido. Especialistas afirmam que a lei tem potencial redistributivo, ela aumentará o consumo das famílias, poderá diminuir o endividamento e impactará positivamente no crescimento da economia. Para Filipe Bandeira, sócio da Fonteles & Associados, "como o projeto de lei trata de uma isenção fiscal, por parte do governo, ele também traz de onde vem essa compensação na arrecadação e, então, o projeto de lei cria um imposto de renda mínimo para as pessoas físicas que recebem distribuição de lucros acima de R$ 50 mil por mês ou R$ 600 mil por ano".

Ele complementa explicando que uma alíquota de até 10% irá incidir sobre o valor recebido por mês para aqueles que receberem essa quantia. "Se for recebido acima de R$ 50 mil por mês, vai incidir essa alíquota de até 10% sobre o valor total recebido. Então, esse imposto de renda mínimo para essas pessoas será a fonte de arrecadação para compensar a isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês ou 60 mil reais por ano. Tabela do IR Não houve, entretanto, uma correção da tabela do IR, apenas a aplicação da isenção e descontos para essas novas faixas de renda. Uma eventual correção de toda a tabela custaria mais de R$ 100 bilhões por ano, segundo cálculos do governo.