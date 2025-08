Bolsonaro tem prisão domiciliar decretada por Moraes

Ex-presidente Jair Bolsonaro / Crédito: JOSE OSORIO / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve prisão domiciliar decretada nesta segunda-feira, 4, pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal fez buscas na casa do ex-presidente no fim da tarde desta segunda e apreendeu todos os aparelhos de telefone celular que havia no local.

O ministro ainda proibiu Bolsonaro de receber visitas, com exceção de familiares próximos e advogados. O magistrado do Supremo Tribunal Federal (STF) considerou que houve descumprimento deliberado de medidas cautelares determinadas contra o ex-presidente. "Conforme tenho afirmado reiteradamente, A JUSTIÇA É CEGA, MAS NÃO É TOLA. A JUSTIÇA NÃO PERMITIRÁ QUE UM RÉU A FAÇA DE TOLA, ACHANDO QUE FICARÁ IMPUNE POR TER PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. A JUSTIÇA É IGUAL PARA TODOS. O RÉU QUE DESCUMPRE DELIBERADAMENTE AS MEDIDAS CAUTELARES - PELA SEGUNDA VEZ - DEVE SOFRER AS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS", afirma Moraes na decisão.

"Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a JAIR MESSIAS BOLSONARO, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus três filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e apoio ostensivo, à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro", afirma o ministro na decisão.

"As condutas de JAIR MESSIAS BOLSONARO desrespeitando, deliberadamente, às decisões proferidas por esta SUPREMA CORTE, demonstra a necessidade e adequação de medidas mais gravosas de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão", diz ainda. Durante manifestações de domingo, o ex-presidente participou remotamente e teve mensagem veiculada pelas redes sociais do filho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). "O flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o Senador FLÁVIO NANTES BOLSONARO, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil, na rede social Instagram, com a finalidade de omitir a transgressão legal", afirma ainda o texto do ministro.



Entre as cautelares impostas por Moraes e referendadas pela 1ª turma do STF está a proibição do uso de redes sociais.

"Como toda medida cautelar imposta pelo Poder Judiciário, a restrição à utilização as redes sociais não pode ser burlada por esquemas espúrios que, pretendendo manter diversas veiculações em redes sociais por 'milícias digitais', apoiadores políticos ou outros investigados, continuem a propagar os mesmos atos executórios ilícitos", diz Moraes. O ministro levou em contra a existência de material de áudio e vídeo fornecido pelo próprio Bolsonaro "com a nítida finalidade de continuar a prática das condutas ilícitas ensejadoras das medidas cautelares".