Polo automotivo do CE está apto a produzir 10 mil veículos/ano

Pace é inaugurada em Horizonte / Crédito: Fabio LIma

A Planta Automotiva do Ceará (Pace) já está apta a produzir 10 mil veículos sustentáveis por ano, diz o vice-presidente da Comexport, Rodrigo Teixeira. O polo automotivo, localizado em Horizonte, está sendo inagurado nesta quarta-feira, dia 3, em cerimônia com o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. O número é bem acima dos quase mil veículos à combustão que eram produzidos no terreno da antiga Troller. "Estamos investindo 400 milhões de reais em recursos próprios para reativar esse ativo"

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ele reforça que a Comexport pretende investir meio bilhão de reais em P&D nos próximos 5 anos somente no Ceará. "Essa ampliação vai proporcionar a geração de emprego, esse é o compromisso da Pace. Todos os veículos serão de produção nacional de alta qualidade para uso do consumidor brasileiro e exportação. Olhamos de Horizonte para outros horizontes" Leia mais Lula vai dirigir primeiro carro produzido no Polo Automotivo do Ceará Sobre o assunto Lula vai dirigir primeiro carro produzido no Polo Automotivo do Ceará A cerimônia marca o início da produção do Chevrolet Spark EUV — SUV compacto elétrico da General Motors (GM) — na unidade instalada na antiga fábrica da Troller, em Horizonte. Rodrigo explica que um grande número de funcionários da Troller retornam à operação, agora trabalhando na produção de um carro sustentável. Inclusive, Jefferson Gomes, primeiro funcionário contratado pela Comexport no Ceará foi convidado ao palco para receber uma homenagem.

Início da produção do Chevrolet Spark EUV

O primeiro modelo a entrar na linha de montagem é o Spark EUV, veículo 100% elétrico. Conforme divulgado pela GM em entrevistas anteriores, cerca de 35% das peças utilizadas no modelo produzido no Ceará terão origem nacional. A empresa aponta que esse percentual deverá aumentar à medida que a cadeia local se desenvolva e novos fornecedores se instalem no Estado.

Rodrigo Teixeira explicou que a fábrica inicia a produção com um processo baseado na montagem de kits, enquanto amplia a estrutura e firma contratos com fornecedores locais.

