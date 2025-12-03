Polo automotivo do CE está apto a produzir 10 mil veículos/ano

Polo automotivo está apto a produzir 10 mil veículos sustentáveis por anoA informação foi dada por Rodrigo Teixeira, vice-presidente da Planta Automotiva do Ceará (Pace) inagurada nesta quarta-feira, dia 3, em evento com Lula
A Planta Automotiva do Ceará (Pace) já está apta a produzir 10 mil veículos sustentáveis por ano, diz o vice-presidente da Comexport, Rodrigo Teixeira. O polo automotivo, localizado em Horizonte, está sendo inagurado nesta quarta-feira, dia 3, em cerimônia com o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva.
O número é bem acima dos quase mil veículos à combustão que eram produzidos no terreno da antiga Troller. "Estamos investindo 400 milhões de reais em recursos próprios para reativar esse ativo"
Ele reforça que a Comexport pretende investir meio bilhão de reais em P&D nos próximos 5 anos somente no Ceará. "Essa ampliação vai proporcionar a geração de emprego, esse é o compromisso da Pace. Todos os veículos serão de produção nacional de alta qualidade para uso do consumidor brasileiro e exportação. Olhamos de Horizonte para outros horizontes"
A cerimônia marca o início da produção do Chevrolet Spark EUV — SUV compacto elétrico da General Motors (GM) — na unidade instalada na antiga fábrica da Troller, em Horizonte.
Rodrigo explica que um grande número de funcionários da Troller retornam à operação, agora trabalhando na produção de um carro sustentável. Inclusive, Jefferson Gomes, primeiro funcionário contratado pela Comexport no Ceará foi convidado ao palco para receber uma homenagem.
Início da produção do Chevrolet Spark EUV
O primeiro modelo a entrar na linha de montagem é o Spark EUV, veículo 100% elétrico. Conforme divulgado pela GM em entrevistas anteriores, cerca de 35% das peças utilizadas no modelo produzido no Ceará terão origem nacional.
A empresa aponta que esse percentual deverá aumentar à medida que a cadeia local se desenvolva e novos fornecedores se instalem no Estado.
Rodrigo Teixeira explicou que a fábrica inicia a produção com um processo baseado na montagem de kits, enquanto amplia a estrutura e firma contratos com fornecedores locais.
Ele ressaltou que o projeto é planejado para crescer por etapas, com transição gradual até alcançar maior conteúdo nacional e maior volume produtivo.
Novo Captiva elétrico será montado no CE em 2026
O presidente presidente da GM na América do Sul, Santiago Chamorro, anunciou que a montadora vai fabricar o novo Captiva EV, SUV médio elétrico da Chevrolet na Pace em 2026.
A General Motors trabalha para eletrificar toda sua oferta de modelos produzidos no Brasil até 2030. Até então, estava confirmada a montagem de peças do Spark EUV, um modelo de SUV urbano elétrico.
Lula destaca avanços
"Esse estado não irá regredir. Irá avançar e contem comigo", declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao discursar na inauguração do Pace. Ele destacou a produção de energia renovável do País como uma segurança para a produção de carros elétricos.
Lula comparou a meta da União Europeia de chegar a 2050 com 40% da energia gerada no continente europeu proveniente de fontes limpas, como eólica e solar, e destacou que o Brasil já conta com 53% da matriz renovável.
"Vamos nos transformar no maior produtor de energia renovável do mundo. Eólica, solar, biomassa e hidrogênio verde", destacou.
Em seguida, ele falou sobre o foco da indústria automotiva instalada no País, a qual ele acredita ser vender as unidades "para o povo brasileiro e, o que sobrar, exportar". "O Brasil tem mercado interno muito grande. Precisamos de indústria pra produzir carro para o povo brasileiro", reforçou ao lado dos executivos da GM.
Ao lado de Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o presidente destacou o papel do programa Nova Indústria Brasil no estímulo ao setor no País, com destaque ao Nordeste.
Alckmin, por sua vez, recordou os esforços do governo brasileiro no acordo do Mercosul com a União Europeia, as tratativas para a queda do tarifaço imposto pelo governo americanos e arrematou com um recado à GM: "Nós queremos que vocês exportem para o mundo inteiro".
Com informações de Samuel Pimentel
