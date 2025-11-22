Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsonaro é preso preventivamente a pedido da PF

Medida foi determinada após convocação de vigília por Flávio Bolsonaro na véspera do início do cumprimento da pena por tentativa de golpe
Autor Wanderson Trindade
Autor
Wanderson Trindade
Ver perfil do autor
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso na manhã deste sábado, 22 de novembro de 2025, por decisão preventiva solicitada pela Polícia Federal (PF). A detenção não corresponde ao início do cumprimento de pena, mas sim a uma medida cautelar, o que significa que não se trata ainda do cumprimento da pena por sua condenação na trama golpista.

Após ser detido por volta das 6h, Bolsonaro foi levado à Superintendência da Polícia Federal, onde ficará em uma sala reservada a autoridades, como ex-presidentes da República e outras figuras públicas de alto escalão. Em nota, o órgão confirmou o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A ordem de prisão teve como fundamento a necessidade de garantir a ordem pública. Na sexta-feira, 21, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocou uma vigília em frente à residência do pai, o que, na avaliação da PF, representaria risco aos participantes e às equipes policiais.

A defesa de Bolsonaro afirmou que, até as 6h40, ainda não havia sido formalmente comunicada sobre a detenção.

Desde 4 de agosto, o ex-presidente estava em prisão domiciliar. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes impôs a medida ao considerar que Bolsonaro havia descumprido restrições cautelares, utilizando redes sociais de aliados, incluindo seus três filhos parlamentares, para propagar mensagens que, segundo Moraes, traziam “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.

Rompimento da tornozeleira

Moraes apontou que a Corte máxima foi informada sobre uma ocorrência de violação da tornozeleira eletrônica do ex-presidente Jair Bolsonaro às 0h08 deste sábado, 22. Segundo Moraes, a informação "constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão" causada pela vigília convocada pelo filho 02 do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro.

A tentativa de violação do equipamento de monitoramento eletrônico foi comunicada pelo Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal. As informações constam da decisão que ordenou a prisão preventiva de Bolsonaro.Vigília em Brasília.

Convocação de vigília

Segundo Moraes, apesar de a convocação de apoiadores estar "disfarçada de vigília", a conduta "indica a repetição do modus operandi da organização criminosa no sentido da utilização de manifestações populares criminosas, com o objetivo de conseguir vantagens pessoais".

"A eventual realização da suposta "vigília" configura altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar decretada e põe em risco a ordem pública e a efetividade da lei penal", anotou.


