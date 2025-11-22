Bolsonaro é preso preventivamente a pedido da PF

Bolsonaro é preso preventivamente a pedido da PFMedida foi determinada após convocação de vigília por Flávio Bolsonaro na véspera do início do cumprimento da pena por tentativa de golpe
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso na manhã deste sábado, 22 de novembro de 2025, por decisão preventiva solicitada pela Polícia Federal (PF). A detenção não corresponde ao início do cumprimento de pena, mas sim a uma medida cautelar, o que significa que não se trata ainda do cumprimento da pena por sua condenação na trama golpista.
Após ser detido por volta das 6h, Bolsonaro foi levado à Superintendência da Polícia Federal, onde ficará em uma sala reservada a autoridades, como ex-presidentes da República e outras figuras públicas de alto escalão. Em nota, o órgão confirmou o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Leia mais
A ordem de prisão teve como fundamento a necessidade de garantir a ordem pública. Na sexta-feira, 21, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocou uma vigília em frente à residência do pai, o que, na avaliação da PF, representaria risco aos participantes e às equipes policiais.
A defesa de Bolsonaro afirmou que, até as 6h40, ainda não havia sido formalmente comunicada sobre a detenção.
Desde 4 de agosto, o ex-presidente estava em prisão domiciliar. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes impôs a medida ao considerar que Bolsonaro havia descumprido restrições cautelares, utilizando redes sociais de aliados, incluindo seus três filhos parlamentares, para propagar mensagens que, segundo Moraes, traziam “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.
Rompimento da tornozeleira
Moraes apontou que a Corte máxima foi informada sobre uma ocorrência de violação da tornozeleira eletrônica do ex-presidente Jair Bolsonaro às 0h08 deste sábado, 22. Segundo Moraes, a informação "constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão" causada pela vigília convocada pelo filho 02 do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro.
A tentativa de violação do equipamento de monitoramento eletrônico foi comunicada pelo Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal. As informações constam da decisão que ordenou a prisão preventiva de Bolsonaro.Vigília em Brasília.
Convocação de vigília
Segundo Moraes, apesar de a convocação de apoiadores estar "disfarçada de vigília", a conduta "indica a repetição do modus operandi da organização criminosa no sentido da utilização de manifestações populares criminosas, com o objetivo de conseguir vantagens pessoais".
"A eventual realização da suposta "vigília" configura altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar decretada e põe em risco a ordem pública e a efetividade da lei penal", anotou.