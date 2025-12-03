Lula: Alckmin é o ministro do Desenvolvimento "mais importante"

Lula e Alckmin inauguram polo automotivo em Horizonte, no Ceará / Crédito: FABIO LIMA/O POVO

O presidente Luiz Inácio da Silva (PT) fez diversos elogios ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), nesta quarta-feira, 3, em evento em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Lula cumpriu uma série de agendas no Ceará na parte da manhã e da tarde. O presidente afirmou que procurou diversos técnicos e acadêmicos para assumirem a pasta de desenvolvimento industrial e escolheu Alckmin pela experiência, o classificando como o mais importante a já ter ocupado o cargo no Brasil.

O petista completou: "Acho que hoje eu posso dizer, tenho o mais importante ministro de Desenvolvimento Industrial que o Brasil já teve. Porque ele junta a competência técnica, a competência política com o jeito de conversar", completou Lula.

Os dois estiveram em Horizonte para a inauguração da Planta Automotiva do Ceará (Pace) que dará início a produção do Chevrolet Spark, SUV compacto elétrico da General Motors (GM), em unidade instalada na antiga fábrica da Troller. A retomada produtiva integra projetos do Governo do Estado para consolidar um polo automotivo com foco na mobilidade elétrica.

Lula: "Alckmin é alguém que respeita todo mundo Ainda nos elogios a Alckmin, Lula citou que quando Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, taxou o Brasil, ele delegou ao vice-presidente e ministro a responsabilidade para conduzir as negociações devido as características de diálogo e respeito a todos.