Lula: Alckmin é o ministro do Desenvolvimento "mais importante"

Lula exalta Alckmin como o ministro do Desenvolvimento "mais importante" que o Brasil já teveO presidente e o vice-presidente inauguraram a Planta Automotiva do Ceará (Pace) em Horizonte nesta quarta-feira, 3
O presidente Luiz Inácio da Silva (PT) fez diversos elogios ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), nesta quarta-feira, 3, em evento em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Lula cumpriu uma série de agendas no Ceará na parte da manhã e da tarde.
O presidente afirmou que procurou diversos técnicos e acadêmicos para assumirem a pasta de desenvolvimento industrial e escolheu Alckmin pela experiência, o classificando como o mais importante a já ter ocupado o cargo no Brasil.
"Em 2022 eu fui convencer o companheiro Alckmin para ser o meu vice em 2022 e deu certo. Depois eu precisava de uma pessoa experiente e ele tinha sido prefeito, foi deputado constituinte junto comigo, foi governador de São Paulo por 16 anos, ou seja, ele já tinha sido quase tudo", afirmou.
O petista contou: "Eu precisava de um ministro da Indústria e Comércio e fui procurar um monte de gente, conversei com muitos teóricos e chego um dia que eu conversei com um cidadão. Eu nunca vi ninguém saber de tanta coisa como aquele cidadão sabia, ele tinha tudo na ponta da língua e aí eu resolvi fazer uma pergunta pra ele", relatou.
Ele continuou: "Perguntei de tudo isso que você está me falando, você já colocou isso em prática? Não. Ou seja, ele não tinha nenhuma experiência e aí eu falei, sabe de uma coisa eu não vou errar, eu vou convidar o Alckmin para ser o meu ministro da Indústria e do Desenvolvimento e foi o que eu fiz", declarou.
O petista completou: "Acho que hoje eu posso dizer, tenho o mais importante ministro de Desenvolvimento Industrial que o Brasil já teve. Porque ele junta a competência técnica, a competência política com o jeito de conversar", completou Lula.
Os dois estiveram em Horizonte para a inauguração da Planta Automotiva do Ceará (Pace) que dará início a produção do Chevrolet Spark, SUV compacto elétrico da General Motors (GM), em unidade instalada na antiga fábrica da Troller. A retomada produtiva integra projetos do Governo do Estado para consolidar um polo automotivo com foco na mobilidade elétrica.
Lula: "Alckmin é alguém que respeita todo mundo
Ainda nos elogios a Alckmin, Lula citou que quando Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, taxou o Brasil, ele delegou ao vice-presidente e ministro a responsabilidade para conduzir as negociações devido as características de diálogo e respeito a todos.
"Quando o Trump ameaçou a taxação ao Brasil eu logo coloquei para ser o meu negociador. Alguém que não gosta de brigar, alguém que quer conversar, alguém que quer construir, alguém que não fala grosso, alguém que respeita todo mundo", disse.
O presidente ainda afirmou que é preciso ser uma pessoa que "fale grosso" com o pequeno e com o grande, por isso o ex-governador de São Paulo tem sido exitoso.
"Porque quando você tem uma pessoa que fala grosso com a Bolívia e fala fino com os Estados Unidos, não dá certo. Tem que ter uma pessoa que seja educado com a Bolívia, educado com os Estados Unidos, educado com o pequeno e educado com o grande, isso é o que o Alckmin é, por isso o a Indústria é esse sucesso que é", completou Lula.