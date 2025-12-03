Lula: "o vagabundo que bate na mulher não precisa votar em mim"

Lula no Centro de Eventos do Ceará / Crédito: Francisco Fontenele

"O vagabundo que bate na mulher não precisa votar em mim". Afirmação é do presidente Lula (PT), que está no Ceará para entregar a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) para professores na manhã desta quarta-feira, 3. O presidente lembrou os últimos casos de violência contra a mulher no País e disse que vai liderar um movimento "dos homens que prestam".

"Vou liderar um movimento, conversar com todos os poderes. Nós, homens que temos caráter, que tratamos as mulheres com respeito, não podemos aceitar que alguém ligado a gente seja violento com a mulher". Leia Mais |Professores aposentados também terão Carteira Nacional Docente "Isso é burrice, maldade, cretinice. E nós homens precisamos nos colocar contra essse tipo de homem. Não tem punição para gente punir um safado que bate na mulher", complementou. O presidente lembrou das palavras da mãe, que, segundo contou, foi embora de casa quando o pai, ao querer bater em Lula, a atingiu com uma mangueira. "Ela não mendigou por um prato de comida para meu pai", destacou.