Lula no Ceará: acompanhe ao vivo evento do MEC em Fortaleza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agendas no Ceará nesta quarta-feira, 3. Ele terá compromissos em Fortaleza e em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Lula chegou à capital cearense na noite da terça-feira, 2, vindo de Recife (PE).

Na manhã desta quarta, em Fortaleza, o presidente fará a entrega das Carteiras Nacionais Docente do Brasil (CNDB) e de equipamentos do Programa Mais Professores, política voltada à valorização, formação e benefícios para profissionais da educação — incluindo Vale-Computador, Bolsa Mais Professores e acesso ampliado a atividades culturais e de lazer.

Haverá ainda anúncio de investimento para o Datacenter do Ceará; e assinatura do convênio da 3ª fase das obras do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Estado.

À tarde, no município de Horizonte, Lula participa da inauguração do Polo Automotivo do Ceará. O investimento inicial do empreendimento, que será gerido pela Comexport e pela Planta Automotiva do Ceará (Pace), foi de cerca de R$ 400 milhões de reais.