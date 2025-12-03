Lula no Ceará: acompanhe ao vivo evento do MEC em Fortaleza

Lula no Ceará: acompanhe ao vivo evento do MEC em FortalezaPresidente entregará Carteira Nacional Docente do Brasil e anunciará investimentos. Em Horizonte, inaugurará polo automotivo
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agendas no Ceará nesta quarta-feira, 3. Ele terá compromissos em Fortaleza e em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Lula chegou à capital cearense na noite da terça-feira, 2, vindo de Recife (PE).
Assista ao vivo:
Na manhã desta quarta, em Fortaleza, o presidente fará a entrega das Carteiras Nacionais Docente do Brasil (CNDB) e de equipamentos do Programa Mais Professores, política voltada à valorização, formação e benefícios para profissionais da educação — incluindo Vale-Computador, Bolsa Mais Professores e acesso ampliado a atividades culturais e de lazer.
Haverá ainda anúncio de investimento para o Datacenter do Ceará; e assinatura do convênio da 3ª fase das obras do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Estado.
Leia mais
À tarde, no município de Horizonte, Lula participa da inauguração do Polo Automotivo do Ceará. O investimento inicial do empreendimento, que será gerido pela Comexport e pela Planta Automotiva do Ceará (Pace), foi de cerca de R$ 400 milhões de reais.
A produção do centro terá início com a produção do SUV elétrico Spark, da Chevrolet. A fábrica ocupa o espaço onde já funcionou a planta da extinta Troller, da Ford.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente