Lula diz que quer se vingar por não ter tido acesso a educação

Presidente Lula (PT), ministro Camilo Santana e o governador Elmano Freitas (PT) / Crédito: Francisco Fontenele

"Por eu não ter tido oportunidade (de estudar), eu quero me vingar da minha história", afirmou Lula (PT) durante entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) no Centro de Eventos na manhã desta quarta-feira, 3. O presidente afirmou que, em 10 anos, fez 143 universidades. "Sou o presidente que mais fez universidades. Em 100 anos, eles entregaram 140 Instutos Federais. Nós, em 15 anos, vamos entregar 782. E mais escolas de tempo integral e mais gente entrando na universidade", disse.

No seu discurso, Lula afirma que a maioria dos políticos chega à presidência e acha que o povo não precisa estudar. "Porque eles acham que uma menina pobre não pode ter diploma universitário, que ela precisa trabalhar numa lojinha, ganhando R$ 1400 e fazendo hora extra no fim de semana", continuou. Carteira Nacional Docentes do Brasil Cerca de três mil professores estão recebendo sua Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) no Centro de Eventos. Professores aposentados serão contemplados na próxima fase de entrega do documento. "Ele prometeu que vai alterar a norma e vai incluir os aposentados que não estão nessa primeira fase", afirmou o seretário da Educaçaõ de Fortaleza, Idilvan Alencar, professores aposentados serão incluídos para recebimento do documento. Com validade de 10 anos, a Carteira dá acesso a benefícios exclusivos do Programa Mais Professores, com descontos em eventos culturais e educacionais.