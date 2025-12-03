Professores aposentados também terão Carteira Nacional Docente

Professores aposentados também terão Carteira Nacional DocenteSecretário da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar, afirmou que fez a solicitação ao Ministério da Educação. Lula e Camilo Santana participam de entrega do documento no Centro de Eventos
Cerca de três mil professores estão recebendo sua Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) no Centro de Eventos, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 3. Professores aposentados serão contemplados na próxima fase de entrega do documento.
Solenidade de entrega da CNDB está sendo realizada pelo presidente Lula (PT) e o ministro da Educação Camilo Santana.
"Ele prometeu que vai alterar a norma e vai incluir os aposentados que não estão nessa primeira fase", afirmou o seretário da Educaçaõ de Fortaleza, Idilvan Alencar, professores aposentados serão incluídos para recebimento do documento.
Lula afirmou que Camilo tinha "obsessão" para fazer a CNDB. "Camilo pediu um dia de licença, assumiu o cargo de senador, fez o Projeto de Lei, aprovou e vocês agora têm a carteirinha do professor no Brasil", disse.
Com validade de 10 anos, a Carteira dá acesso a benefícios exclusivos do Programa Mais Professores, com descontos em eventos culturais e educacionais.
Para Edilene Costa, 47, professora há 18 anos na rede pública de Itapiuna, a Carteira é uma forma de valorização do seu trabalho. "A gente faz tanto pela nossa escola e muitas vezes a gente não é reconhecido. Acho que foi uma forma muito bonita de valorizar o nosso trabalho", afirma.
Dúvidas, Críticas e Sugestões?
Fale com a gente