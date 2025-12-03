Professores aposentados também terão Carteira Nacional Docente

Cerca de três mil professores vão receber a Carteira Docente / Crédito: Francisco Fontenele

Cerca de três mil professores estão recebendo sua Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) no Centro de Eventos, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 3. Professores aposentados serão contemplados na próxima fase de entrega do documento. Solenidade de entrega da CNDB está sendo realizada pelo presidente Lula (PT) e o ministro da Educação Camilo Santana.

"Ele prometeu que vai alterar a norma e vai incluir os aposentados que não estão nessa primeira fase", afirmou o seretário da Educaçaõ de Fortaleza, Idilvan Alencar, professores aposentados serão incluídos para recebimento do documento. Lula afirmou que Camilo tinha "obsessão" para fazer a CNDB. "Camilo pediu um dia de licença, assumiu o cargo de senador, fez o Projeto de Lei, aprovou e vocês agora têm a carteirinha do professor no Brasil", disse. Presidente Lula (PT), ministro Camilo Santana e o governador Elmano Freitas (PT) Crédito: Francisco Fontenele Com validade de 10 anos, a Carteira dá acesso a benefícios exclusivos do Programa Mais Professores, com descontos em eventos culturais e educacionais.