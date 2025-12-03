Elmano: TikTok se comprometeu em investir R$ 15 mi todo ano no CE

Lula, Elmano e Camilo no Centro de Eventos em Fortaleza (3/12/2025) / Crédito: FCO FONTENELE

Após a diretora de políticas públicas do TikTok no Brasil, Mônica Guise, confirmar aporte de R$ 200 bilhões em data center no Ceará, o governador Elmano de Freitas (PT) informou que a empresa se comprometeu em investir, pelo menos, R$ 15 milhões por ano no desenvolvimento das comunidades locais. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Segundo ele, o projeto será abastecido a partir de água de reúso proveniente de esgoto. "Vamos ter a oportunidade de tratar a água de esgoto de Fortaleza e região metropolitana, trazendo uma solução ambientalmente equilibrada" Projeto tem recebido críticas por impactos nas comunidades A construção de um data center em Caucaia vem sendo alvo de críticas por lideranças do povo indígena anacé e entidades como o Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), o Instituto Terramar e Escritório Frei Tito que alertam para graves irregularidades no licenciamento do projeto que está em análise na Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). De acordo com as organizações, a proposta do empreendimento avança sem estudos socioambientais adequados nem diálogo com as comunidades atingidas.

Durante o evento, nesta terça-feira, em Fortaleza, o ministro da Educação, Camilo Santana, também saiu em defesa do projeto, ressaltando que este será o primeiro data center economicamente sustentável no País. As falas foram corroboradas pelo presidente Lula. "Eu não iria fazer a transposição do Rio São Francisco para fazer um data center. Eu vou fazer para resolver um problema crônico de água para beber e para consumo doméstico de milhões de cearenses que precisam de água. Mas a empresa fez um compromisso, o governador e o ministro (Camilo Santana) também e eu estou convencido de que este data center vai trazer uma coisa extraordinária para o desenvolvimento tecnológico deste país", afirmou. Projeto receberá incentivos do Redata O empreendimento deve receber incentivos federais por meio do Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter no Brasil, o Redata, lançado pelo Governo Federal em setembro deste ano.