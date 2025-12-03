Lula e diretora do TikTok confirmam aporte de R$ 200 bilhões em data center no Ceará

Lula e diretora do TikTok confirmam aporte de R$ 200 bilhões em data center no CearáAnúncio foi feito durante cerimônia de entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil, no Centro de Eventos do Ceará, nesta quarta-feira, dia 3
A construção do data center do TikTok no Ceará, em Caucaia, foi confirmada nesta quarta-feira, dia 3, pela diretora de políticas públicas da empresa no Brasil, Mônica Guise. O anúncio do investimento de R$ 200 bilhões foi feito durante a cerimônia de entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil, no Centro de Eventos do Ceará, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
"Esse projeto é um investimento histórico para a empresa no Brasil, é um investimento de mais de R$ 200 bilhões e é um passo fundamental que reflete o compromisso da empresa com o Brasil que é um dos mercados digitais mais dinâmicos do mundo. Junto com nossos parceiros locais, a Omnia e a Casa dos Ventos, o nosso data center vai usar energia 100% limpa de parques que estão sendo construídos para este projeto", explicou a diretora.
Ela explica que isso significa que o equipamento não usará a energia disponível para o abastecimento da rede local. "Ajuda a ampliar a oferta de energia no Brasil. Por fim, vamos usar tecnologia de ponta que reaproveita água em circuito fechado, o que significa que a eficiência energética será altíssima, ao mesmo tempo que o consumo de água será baixíssimo. E tudo será feito com respeito e diálogo com as comunidades locais".
Este é o primeiro projeto de data center do TikTok na América Latina. O projeto já recebeu aval do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) para instalação no Complexo do Pecém prevê consumo energético de 210 megawatts (MW), o equivalente ao gasto diário de mais de 2,2 milhões de pessoas, próximo da população da cidade de Fortaleza (2,5 milhões de habitantes).
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente