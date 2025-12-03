Lula e diretora do TikTok confirmam aporte de R$ 200 bilhões em data center no Ceará

A construção do data center do TikTok no Ceará, em Caucaia, foi confirmada nesta quarta-feira, dia 3, pela diretora de políticas públicas da empresa no Brasil, Mônica Guise. O anúncio do investimento de R$ 200 bilhões foi feito durante a cerimônia de entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil, no Centro de Eventos do Ceará, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Esse projeto é um investimento histórico para a empresa no Brasil, é um investimento de mais de R$ 200 bilhões e é um passo fundamental que reflete o compromisso da empresa com o Brasil que é um dos mercados digitais mais dinâmicos do mundo. Junto com nossos parceiros locais, a Omnia e a Casa dos Ventos, o nosso data center vai usar energia 100% limpa de parques que estão sendo construídos para este projeto", explicou a diretora.