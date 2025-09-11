Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão

Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 11, dia decisivo de seu julgamento no STF / Crédito: SERGIO LIMA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado à pena de 27 anos e 3 meses em regime fechado, com 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção. Foram aplicados ainda 124 dias-multa (equivalente a dois salários mínimos). Os ministros seguiram o voto do relator Alexandre de Moraes. A pena definida na noite desta quinta-feira, 11, pela 1ª turma do Supremo Tribunal Federal (STF) é relativa a cinco crimes pelos quais ele foi condenado.

"Espera-se que quem foi eleito paute suas atitudes com mais rigor, mas não foi o que aconteceu", apontou, destacando que Bolsonaro liderou uma organização criminosa com o intuito de colocar em prática plano de ruptura institucional. A circunstância do crime também foi considerada desfavorável, assim como os motivos para a prática delituosa - a "ideia de perpetuação no poder" -, cuja "gravidade e intensidade foi amplamente desfavorável". As consequências do crime também foram consideradas "amplamente desfavoráveis", dada a intenção de aniquilar pilares do estado de direito, com o retorno à ditadura. A conduta social também foi considerada desfavorável e, neste ponto, Moraes destacou a reunião de Bolsonaro com embaixadores para atacar as urnas - pivô da condenação do ex-presidente à inelegibilidade, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em todos os crimes, Moraes aplicou circunstâncias atenuantes em razão de Bolsonaro ter mais de 70 anos. Do mesmo modo, a pena foi agravada em razão de Bolsonaro ter sido considerado o líder da organização criminosa.