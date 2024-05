Camilo Santana

Camilo Sobreira de Santana (PT) é ex-governador do Ceará (2015-2022) e atua como ministro da Educação no governo Lula. O político também é formado em Engenharia Agrônoma pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi eleito senador pelo estado do Ceará em 2023, cargo assumido por sua primeira suplente, Augusta Brito, após Santana se tornar ministro da Educação.