Prisão de Bolsonaro:veja lista de crimes que o condenou

Jair Bolsonaro, ex-presidente condenado / Crédito: Sergio Lima/AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses em setembro deste ano, foi preso preventivamente neste sábado, 22. Considerados integrantes do grupo crucial da trama golpista, ele e outros sete réus passaram pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) entre os dias 2 e 11 de setembro.

Confira, abaixo, quais são os crimes pelos quais foi condenado e a pena por cada um: Organização criminosa : 7 anos e sete meses

: 7 anos e sete meses Abolição do Estado democrático de direito : 6 anos e seis meses

: 6 anos e seis meses Golpe de Estado : 8 anos e dois meses

: 8 anos e dois meses Dano qualificado : 2 anos e seis meses e 62 dias-multa

: 2 anos e seis meses e 62 dias-multa Deterioração de patrimônio tombado: 2 anos e seis meses e 62 dias-multa Durante a condenação, também foram continuadas seis investigações contra ele, sendo uma delas arquivada pelo Supremo Tribunal Federal: o caso de fraudes em cartões de vacinação na pandemia da covid-19. Neste caso, foram continuadas, além da tentativa de golpe de Estado, as apurações sobre: