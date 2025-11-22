Como foi o julgamento no STF que condenou Jair Bolsonaro?

O julgamento do ex-presidente Bolsonaro e mais sete réus foi histórico para a democracia brasileira / Crédito: Evaristo Sá / AFP / Fellipe Sampaio/STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente neste sábado, 22. No Supremo Tribunal Federal (STF), o julgamento da denúncia contra Jair Bolsonaro marcava uma das decisões mais aguardadas da história recente do País. A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusou o ex-presidente de articular golpe de Estado após a derrota eleitoral em 2022, com crimes como organização criminosa armada, grave ameaça, deterioração de patrimônio público e abuso do poder.

No primeiro dia, houve a leitura do relatório por Moraes, seguida pelas sustentações orais. A PGR teve tempo para apresentar sua acusação, e a defesa dos réus teve espaço para rebatimento. Depois das falas iniciais, os ministros começaram a avaliação das questões preliminares, como a legalidade da delação que embasou parte das acusações.

