Eleição em Fortaleza, quebra de tabu e fim de hegemonia: os fatos da política cearense em 2024

Nos dias finais do ano, grande maioria dos políticos está de recesso. Em ano eleitoral, especialmente com mudança de gestão, é que a temporada política se mantém movimentada. Prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) , ainda está no processo de anunciar seu secretariado . Outros gestores, assim como ele, se preparam para serem empossados no dia 1º de janeiro de 2025.

Em uma escalada de brigas e desavenças, o racha atingiu outras áreas como as eleições municipais de 2024 e o apoio formal ao governador Elmano de Freitas (PT).

A mudança de legenda feita pelo ex-governador encerrou um capítulo da crise instalada no PDT em que, de outro lado, estava o irmão Ciro Gomes . Os embates acontecem desde a eleição de 2022, com a escolha de Roberto Cláudio como candidato do PDT ao Governo do Ceará.

O ano de 2024 começou com uma grande mudança no mundo da política. O senador Cid Gomes deixou o PDT e ingressou, ainda no dia 4 de fevereiro, nas fileiras do PSB . Além dele, 40 prefeitos do Ceará, mais de 100 vereadores em todo o Estado e 40 mulheres, entre elas, a ex-governadora Izolda Cela, se filiaram ao partido.

Mais um desdobramento de 2023 foi a disputa pela definição de quem seria o candidato petista à Prefeitura de Fortaleza. Evandro Leitão se filiou ao partido com força de um pré-candidato, mas o PT segue ritos internos. Outros três pré-candidatos se organizaram para disputar quem seria o nome que seria chancelado, não pelo PT, mas por um grande arco de aliados.

Enquanto estava no PDT, o senador desejava uma reaproximação com o PT, liderado pelo ministro Camilo Santana (PT) e também estender o apoio à candidatura em Fortaleza. Após um ano de desavenças e diversas reviravoltas com decisões judiciais, Cid e o grupo de cerca de 40 prefeitos anunciaram que iriam deixar o partido.

Evandro Leitão, do PT, foi eleito prefeito em Fortaleza Crédito: FCO FONTENELE

Evandro Leitão, do PT, foi eleito prefeito em Fortaleza Crédito: FCO FONTENELE

FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-10-2024: Bandeira do PT tremulando na comemoração da virória de Evandro Leitão do Partido dos Trabalhadores (PT) que foi eleito prefeito de Fortaleza. (Foto: Júlio Caesar/O Povo) Crédito: JÚLIO CAESAR

O presidente do PT em Fortaleza, o deputado estadual em exercício, Guilherme Sampaio, a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins e a deputada estadual Larissa Gaspar concorreram junto a Evandro. Na votação das chapas, quase um veredito: aliados de Evandro tiveram maioria . No encontro municipal, o grupo de Luizianne retirou a candidatura da deputada nos últimos momentos. Apesar de se absterem, Evandro foi escolhido candidato .

Diferentemente dos prefeitos anteriores, Sarto é o primeiro a não conseguir a reeleição. Em 2000, Juraci Magalhães foi reeleito; Luizianne Lins, em 2008, foi eleita para mais um mandato ainda no primeiro turno; e Roberto Cláudio também garantiu mais quatro anos de gestão, em 2016.

A definição do segundo turno deixou a marca para José Sarto (PDT), o primeiro da história de Fortaleza a não ser reeleito para um segundo mandato. O candidato ficou em terceiro lugar e recebeu 11,73% dos votos válidos, indicando uma derrota para o partido após 12 anos no poder.

No segundo turno, a vitória foi o resultado mais apertado desde as eleições de 1988 . Neste ano, Evandro foi escolhido por 716.133 eleitores, uma parcela de 50,38% do eleitorado. André Fernandes obteve 705.295 votos, um quantitativo de 49,62%. A diferença foi de 10.838 votos. Assim, o PT retorna à Prefeitura de Fortaleza após 12 anos.

Ex-prefeito Roberto Cláudio se alia com a direita

A eleição também marcou a consolidação da aliança do PDT estadual na oposição. Na liderança, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio. Com o segundo turno entre André Fernandes e Evandro Leitão, RC e alguns de seus aliados escolheram integrar a campanha de Fernandes, com quem já trocou, no passado, farpas.

ANDRÉ Fernandes, do PL, e Roberto Cláudio, do PDT, participam de atos de campanha juntos Crédito: FERNANDA BARROS

O ex-prefeito teve apoio do PT em momentos anteriores e era próximo de Camilo. O apoio ao liberal rendeu críticas a RC.

Naumi Amorim volta para Prefeitura de Caucaia

Outro resultado da eleição municipal foi o retorno de Naumi Amorim (PSD) para a Prefeitura de Caucaia. Ele não conseguiu a reeleição em 2020 e foi derrotado por Vitor Valim, hoje filiado ao PSB. Na época, Valim atuava na oposição.

Valim escolheu não tentar a reeleição e indicou Waldemir Catanho (PT) para disputar a sucessão. Por oito votos de diferença para Emilia Pessoa (PSDB), Catanho foi para o segundo turno com Naumi, que venceu com 60,4% dos votos.

Glêdson vence o tabu e é reeleito

Circula, como conto popular, que foi o próprio Padre Cícero, fundador da cidade, que projetou que Juazeiro do Norte não iria reeleger um prefeito. Até este ano, o tabu se mantinha. Glêdson Bezerra (Podemos) fez o que nenhum prefeito no município fez. Concorrendo pelo bloco da oposição estadual, ele disputou contra Fernando Santana (PT), que aglutinou diversas lideranças na mesma chapa.

Ferreira Gomes perdem em Sobral

O resultado do pleito marcou também o fim da hegemonia da família Ferreira Gomes em seu berço político, o município de Sobral, distante 233 quilômetros de Fortaleza.Com 100% das urnas apuradas, Oscar Rodrigues (União Brasil) foi eleito com 52,42% dos votos válidos. Izolda Cela (PSB), ex-goveradora e candidata do grupo, contabilizou 47,58%. Foram 28 anos de gestões dos grupo.

Incêndio na Assembleia

O ano foi marcado ainda pelo incêndio que destruiu o plenário da Assembleia Legislativa (Alece). A estrutura foi reeinaugurada em novembro tendo sido recuperada quatro meses após reforma necessária em virtude de incêndio que ocorreu no prédio, no último 20 de junho. A obra começou em 1° de julho deste ano e custou cerca de R$ 23,7 milhões.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), visitou o plenário 13 de Maio após o incêndio Crédito: Reprodução: Evandro Leitão/Redes Sociais

A nova estrutura do teto traz imagens na área nas galerias que remetem ao Estado do Ceará, como ilustrações de Padre Cícero, jangadas, cactos, carnaúba, o chapéu de Lampião, além de Iracema, personagem de José de Alencar. A tonalidade do carpete e mesas dos deputados estaduais, feitas de mármore, é verde escuro.



Presidência da Alece estremece relação entre Elmano e Cid

Com a saída de Evandro para a Prefeitura de Fortaleza, uma vaga se abriu para quem iria comandar a Assembleia. O nome de Fernando Santana recebia todas as bençãos para ser o candidato da base. Até que o senador Cid Gomes manifestou incômodo com a concentração de poderes com o PT.

Aliados de Cid, como sua irmão Lia Gomes, comentaram que haveria um afastamento do senador da gestão de Elmano. O senador, depois, alegou que nada esta resolvido.

Diante do impasse, Fernando Santana, publicamente, renunciou de ser o indicado para a disputa. Com as bençãos de Cid e acordo com nomes petistas, o líder do governo Elmano, Romeu Aldigueri (PDT) foi o candidato e venceu em chapa única.

Onélia Santana, esposa de Camilo, indicada ao TCE

Dezembro também foi agitado, mesmo com a eleição já tendo passado. Uma vaga do Tribunal de Contas do Estado (TCE) estava aberta e precisava ser preenchida. A vaga era de uma indicação da Assembleia. Muitos foram cotados, mas parecia certo que a vaga seria de Onélia Santana (PT), então secretária de Proteção Social. Ela é também esposa do ministro da Educação, Camilo Santana.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-12-2024: Posse de Onélia Santana no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE). (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

A indicação gerou críticas da oposição sobre o currículo dela e a relação com Camilo. A sabatina foi tensa, feita sem a presença da imprensa. Mesmo assim, ela foi aprovada com ampla maioria. A secretária já foi empossada como conselheira.