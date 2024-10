Naumi Amorim, do PSD, é eleito prefeito de Caucaia

O candidato, que é ex-prefeito do município, foi eleito com 60,40% votos

O candidato Naumi Amorim (PSD) foi eleito prefeito do município de Caucaia, distante 16km de Fortaleza. Ele disputava o segundo turno com o candidato apoiado pelo presidente Lula (PT) e pelo atual gestor municipal, Vitor Valim (PSB), Waldemir Catanho (PT). Com 100% das urnas apuradas, o político, que é ex-prefeito do município, foi eleito 60,40% com dos votos válidos, enquanto Catanho recebeu 39,60% dos votos.

Os eleitores voltaram às urnas hoje, domingo, 27 de outubro, para o segundo turno das eleições municipais em Caucaia. A definição só acontece em cidades que possuem mais de 200 mil eleitores, caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta (metade mais um dos votos válidos).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No primeiro turno, realizado no dia 8 de outubro, Naumi obteve 38,42% dos votos; Catanho teve 24,67%. A candidata Emília Pessoa (PSDB) ficou fora do segundo turno por oito votos.