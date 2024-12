Onélia Santana toma posse como conselheira do TCE Ceará

Onélia Santana tomou posse, nesta quinta-feira, 19, como nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). Ex-titular da Secretaria da Proteção Social do Ceará, Onélia assume um cargo vitalício no órgão após semanas de polêmicas que rondaram sua indicação e todo o processo que a sucedeu. Onélia não concedeu entrevistas após a posse.



A cerimônia, na sede do TCE-CE, em Fortaleza, contou com as presenças de diversas autoridades, como o governador Elmano de Freitas (PT), de quem Onélia era secretária até agora, e agora ex-colegas dela na gestão estadual. Também compareceu o presidente da Assembleia Legislativa e prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT); deputados estaduais, deputados federais e dirigentes partidários; além dos outros conselheiros dos órgãos e de representantes do Judiciário.