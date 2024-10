Por 8 votos, Catanho vai para o 2º turno em Caucaia com Naumi

O candidato do PT ultrapassou Emília Pessoa (PSDB) na reta final e vai disputar a prefeitura com o ex-prefeito Naumi Amorim (PSD)

Oito votos. Esta foi a diferença entre dois candidatos à Prefeitura de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Waldemir Catanho Júnior (PT) teve 47.617 votos, enquanto Emilia Pessoa, do PSDB, levou 47.609 votos.

Em porcentagem, Catanho e Emília empataram com 24,67%. O líder do primeiro turno foi o ex-prefeito Naumi Amorim, com 38,42%, com um total de 74.146 votos.