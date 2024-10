André venceu em 89 bairros de Fortaleza e Evandro, em 21; veja detalhes

André Fernandes x Evandro Leitão no 2º turno Crédito: Samuel Setúbal

No primeiro turno das eleições em Fortaleza, o candidato a prefeito André Fernandes (PL) obteve 40,2% dos votos válidos contra 34,3% de Evandro Leitão (PT); Fernandes venceu em 89 bairros da Capital, enquanto Leitão levou a melhor em 21. Os dados foram obtidos a partir de levantamento feito pelo cientista de dados Alexandre Cajazeira, do O POVO, e considera os locais de votação listados pelo TRE-CE, que compreendem 110 dos 121 bairros da Capital. A diferença de votos entre o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o candidato petista apoiado pelo presidente Lula (PT) foi de 82,1 mil votos no primeiro turno e se espalha pelas localidades de Fortaleza, como mostram os dados obtidos pela reportagem. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mapa do voto em Fortaleza Crédito: Luciana Pimenta

Os bairros que deram maiores porcentagens de seus respectivos votos para Fernandes foram o Planalto Ayrton Senna; Parque Manibura; Granja Portugal e Meireles. O bairro Damas foi onde André teve pior desempenho proporcionalmente, registrando 27% dos votos para a sua candidatura.

Já entre os bairros que deram vitória a Leitão, os que se destacam proporcionalmente estão mais na região do Centro de Fortaleza, dentre eles Benfica; Damas e Fátima. Na sequência aparece a Sabiaguaba com 38,8% dos votos do bairro para o candidato petista. A Paupina foi o bairro onde Leitão registrou pior desempenho, obtendo 25% dos votos.

Em termos de diferença de votos entre os candidatos, o Benfica foi quem deu a maior diferença proporcional favorável a Leitão. No local, o petista teve 4.498 votos, contra 2.779 de André. Diferença de 16,8 pontos percentuais entre as duas candidaturas que disputarão o segundo turno. Já no caso de André, o Parque Presidente Vargas foi onde o candidato do PL teve maior diferença proporcional em relação ao petista, com 3.580 votos recebidos, contra 2.251 de Leitão. Diferença de 15,4 pontos percentuais na localidade entre ambos os candidatos. Se considerarmos as 17 zonas eleitorais de Fortaleza, André ganhou em 14 enquanto Evandro se saiu melhor nas outras três. A maior vantagem de Fernandes sobre Evandro foi registrada na 95ª zona eleitoral, onde estão bairros como Ancuri, Cajazeiras, Barroso, Conjunto Palmeiras, Jangurussu, Parque Santa Maria e Pedras. Fernandes teve 42,57% e Evandro, 31,07%.