Aldigueri é eleito presidente da Alece com voto contra de pai de André e ausência de Carmelo

Deputado Romeu Aldigueri assumirá o comando da Alece / Crédito: DivulgaçãoAscom Romeu Aldigueri

O deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em eleição realizada nesta segunda-feira, 2, com apenas uma chapa inscrita. A nova composição da Mesa Diretora do Legislativo foi costurada com os demais deputados e a nova Mesa atuará no próximo biênio 2025/2026. Dos 46 deputados, 45 estiveram presentes. Foram registrados 44 votos "sim" e 1 voto "não". Apenas o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) foi contra. Já o deputado estadual Carmelo Neto (PL) foi o único ausente. Alcides é pai do deputado federal André Fernandes (PL), candidato derrotado à Prefeitura de Fortaleza no 2º turno.

Antecipada pelo jornalista Carlos Mazza, na coluna Vertical, do O POVO, a lista de deputados da Mesa terá Romeu Aldigueri como presidente do parlamento cearense; Danniel Oliveira (MDB) ficará com a 1ª vice. A deputada Larissa Gaspar (PT) ficou na 2ª vice, cargo mais elevado que uma mulher já ocupou na Mesa da Alece.