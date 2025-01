Evandro Leitão renuncia ao mandato de deputado para assumir Prefeitura de Fortaleza

Assumirá a presidência da Assembleia Legislativa o 1º vice-presidente, o deputado estadual Fernando Santana (PT). Em fevereiro, o presidente eleito, Romeu Aldigueri (PDT), toma posse junto com a nova mesa diretora

"Encerro o ano e a passagem pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a nossa Alece, muito feliz por tudo o que pude viver, aprender e entregar nestes 10 anos dedicados ao Parlamento", escreveu em publicação nas redes sociais.

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), renunciou nesta terça-feira, 31, ao mandato de deputado estadual da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Ele também presidia a Casa. A renúncia é necessária para tomar posse como prefeito. A vice-prefeita eleita, Gabriella Aguiar (PSD), já havia renunciado .

Com a saída de Evandro, assumirá o 1º vice-presidente da Alece, o deputado estadual Fernando Santana (PT). Em fevereiro, no entanto, ele seguirá para o comando da Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará. Então, o deputado estadual e presidente eleito da Casa, Romeu Aldigueri (PDT), assume o biênio 2025-2026.