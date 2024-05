Com Evandro tendo maioria, PT escolhe candidato à Prefeitura de Fortaleza

A primeira etapa do processo interno do partido aconteceu há 15 dias, em 7 de abril . Quase seis mil filiados compareceram às urnas para votar nas chapas que escolherão o candidato neste domingo.

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Fortaleza escolhe neste domingo, 21, quem será o nome a representar a sigla na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Duzentos delegados votarão no encontro municipal marcado para acontecer a partir das 9 horas no Hotel Oasis, no bairro Meireles.

Evandro confirmou favoritismo e conseguiu 118 delegados, com o apoio de quatro chapas. Os grupos foram articulados por nomes de peso como os deputados federais José Airton e José Guimarães, líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados.

Após a eleição dos delegados, Luizianne agradeceu o apoio, mas apontou “influências externas invadiram integridade do processo”.

Conforme O POVO apurou, ela deve comparecer ao evento, após ter decidido em conjunto com seus aliados em reunião neste sábado, 20. O grupo deve seguir votando na deputada. Há a expectativa que os demais pré-candidatos declarem apoio a Evandro.

Entre os convidados, governador Elmano de Freitas (PT), secretários de Estado filiados ao PT, membros do diretório municipal e estadual do PT, além de membros do diretório nacional do PT pelo Estado do Ceará. O ministro Camilo Santana (PT) deve também marcar presença.



Conforme o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio, presidente do partido em Fortaleza, apesar do resultado do dia 7, há compromisso dos delegados com os pré-candidatos e o momento será usado para o debate e escolha do candidato. Ele afastou a hipótese de o evento ser uma “festa” para Evandro.

Confira como ficou a divisão dos delegados:

Chapa 100 - Luizianne Lins: 1.686 (29%)

58 delegados



Número de delegados: 58 delegados Chapa 110 - Evandro Leitão: 1.442 (24,806%)

50 delegados



Número de delegados: 50 delegados Chapa 120 - Evandro Leitão: 797 (13,711%)

26 delegados



Número de delegados: 26 delegados Chapa 150 - Evandro Leitão: 642 (11%)

22 delegados



Número de delegados: 22 delegados Chapa 180 - Evandro Leitão: 564 (9,702%)

20 delegados



Número de delegados: 20 delegados Chapa 123 - Guilherme Sampaio: 572 (9,840%)

20 delegados



Número de delegados: 20 delegados Chapa 140 - Larissa Gaspar: 110 (1,87%)

Número de delegados: 4 delegados

As chapas na disputa eram:

Chapa 123 - Nosso Partido, Nossa Fortaleza: Guilherme Sampaio

⁠Apoiada por: vereador Dr. Vicente; ex-secretária de Educação Dra. Ana Maria Fontenele; médico psiquiatra Dr. Valton Miranda



Chapa 140 - Por Uma Fortaleza do Povo: Larissa Gaspar