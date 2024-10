"Sem equilíbrio", "Vai ser preso": veja o que André e RC já falaram um contra o outro

André Fernandes (PL) recebeu apoio de Roberto Cláudio (PDT) Crédito: Aurélio Alves/O POVO / João Filho Tavares/O POVO

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), declarou apoio a André Fernandes (PL), candidato bolsonarista à Prefeitura da capital cearense, neste sábado, 12. Apesar da demonstração de momento, os dois já tiveram embates com falas duras um contra o outro. Quando André era deputado estadual, ele foi um dos mais críticos à gestão de RC, que é médico, durante a pandemia do coronavírus. O parlamentar foi contra a obrigatoriedade das vacinas, isolamento social, e medidas sanitárias. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, Fernandes acusou a Prefeitura de desviar milhões de reais com a compra de respiradores. Em postagem de 25 de março de 2020 no Twitter, hoje X, o deputado disse que Roberto não parecia ter como prioridade salvar vidas.

"De acordo com a PF, a prefeitura de Fortaleza pagou em cada respirador o valor de R$ 274 mil, enquanto o Estado do Ceará pagou R$ 117 mil. O respirador do mesmo modelo é vendido no Brasil por R$ 60 mil. Salvar vidas não parece ser a prioridade de Roberto Cláudio e Camilo Santana", escreveu. Em uma das publicações mais fortes, quando a gestão de RC foi investigada sobre os casos, André declarou, em tom de comemoração: "Roberto Claudio vai ser preso!".

Na época, o então prefeito criticou "oportunistas irresponsáveis" que promoveriam ações políticas durante pandemia.



André apresentou propostas para acabar com marcas de RC Durante sua campanha, André apresentou diversas propostas para extinguir ações e marcas da gestão de Roberto Cláudio, como o fim da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), fim da Zona Azul, fim das ciclofaixas e de uma das faixas do BRT da Bezerra de Menezes. Ao O POVO, no fim de setembro, antes do primeiro turno, RC afirmou que tais proposições são "lamentáveis". "Não sei quem na cidade que simpatiza com uma ideia dessa. Mas o mais absurdo é que é uma pauta de ignorância, de desconhecimento", disse. "É lamentável o desconhecimento e o despreparo de quem propõe acabar ciclovia", declarou falando sobre André.