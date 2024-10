Oscar Rodrigues é eleito em Sobral e encerra 28 anos de hegemonia dos Ferreira Gomes

Após mais de 28 anos à frente da prefeitura de Sobral, município a 233 quilômetros (km) de Fortaleza, o grupo Ferreira Gomes encerra a hegemonia neste ano.



Com 97,96% das urnas apuradas, Oscar Rodrigues (União Brasil) é eleito ao paço municipal com 52,71% dos votos válidos. Izolda Cela (PSB), candidata do grupo, contabiliza 47,29%.

Declarações

Ainda no início desta tarde, o senador Cid Gomes (PSB), berço político do candidato, deu uma declaração agradecendo à cidade.