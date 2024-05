Evandro é escolhido candidato do PT a prefeito após Luizianne retirar pré-candidatura

EVANDRO com os ex-pré-candidatos Artur Bruno, Larissa e Guilherme Crédito: Aurélio Alves

O Encontro Municipal do PT definiu, neste domingo, 21, que o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, será o candidato do partido a prefeito de Fortaleza. O deputado já tinha favoritismo com a maioria dos delegados eleitos na primeira etapa do processo, realizado no dia 7 de abril. Mas a trajetória até a confirmação envolveu dia repleto de articulações, que ainda não terminaram. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Havia expectativa de que os demais pré-candidatos, com exceção da deputada Luizianne Lins (PT), se retirassem para apoiar Evandro, o que de fato ocorreu. A própria Luiziane não levou a disputa até o fim, mas os apoiadores dela se abstiveram, sinalizando que a divisão persiste no partido.

Movimento dos pré-candidatos Logo no início da manhã, o assessor de assuntos municipais do Governo do Ceará, ex-deputado Artur Bruno, informou que não iria submeter a pré-candidatura aos delegados. Ele não tinha apresentado chapa, o que resultou em não ter nenhum representante para dar suporte aàs pretensões. Outros pré-candidatos também chegaram cedo ao hotel Oásis Atlético, na avenida Beira Mar, onde ocorreu o encontro, como o presidente do PT municipal, Guilherme Sampaio. A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) chegou, circulou entre os militantes, e, apesar de pregar diálogo e unidade, no primeiro momento, ainda falava em aguardar para o início do encontro a decisão de retirar a candidatura. Ela não teve o número de delegados necessários para manter a candidatura. Seriam necessários 10% dos 200 delegados, mas só tinha quatro. Faltaram 16. Apenas Luizianne e Evandro subscreveram as pré-candidaturas, apontado a desistência dos demais três pré-candidatos. Confirmou-se, então, a polarização entre as duas pré-candidaturas tidas desde o início como as principais.

Luizianne fez apenas breve participação no encontro. Chegou acompanhada da chapa e outros apoiadores. Saiu do auditório onde o encontro era realizado sem dar entrevista e não retornou, embora ainda estivesse no hotel. Ela chegou pouco após as 10h30min. Evandro chegou aproximadamente meia hora depois. Ele disse que só falaria com a imprensa após o resultado. pic.twitter.com/LhPkYxUKM8 — Jogo Político (@jogopolitico) April 22, 2024 Na chegada tanto de um como de outro houve discussão com a equipe de credenciamento, que tentava fazer o controle de acesso. Apenas previamente autorizadas e com crachá podiam acessar o salão do encontro. Cenário e posição do grupo de Luizianne O clima entre os filiados era que não havia como "virar voto" e a escolha do candidato já tinha sido definida com a correlação de forças do dia 7 de abril. Evandro, apoiado por quatro chapas, somou 59% dos votos e tinha ao seu lado 118 delegados dos 200 disponíveis. Luizianne, com apenas uma chapa, conseguiu 58 delegados. A estratégia de 20 anos atrás, quando houve reviravoltas no processo que permitiu a Luizianne ser candidata em 2004, já era tida como inviável. Mesmo assim, o grupo de Luizianne queria demarcar sua tese. Antes do encontro, os delegados já tinham se reunido com a deputada. Em meio ao encontro, a chapa pediu tempo para mais conversas. Houve uma pausa e os delegados se reuniram com a deputada. Após cerca de meia hora, ao retornarem, eles apontaram que iam seguir na mesma posição, com a defesa da pré-candidatura de Luizianne e com orientação de voto nela.

"Vai ter votação, nós vamos votar", disse o ex-vereador Deodato Ramalho, apoiador de Luizianne. Ele disse que a posição do grupo seria de expressar a preocupação com o fisiologismo no PT. Ele demonstrou incomodo com alguns dos convidados que, segundo ele, apoiaram o "fora Dilma", chamaram Lula de ladrão e disseram que o PT era quadrilha. Ele não citou nomes, mas ressaltou não se referir a Evandro. "Amanhã é outro dia, mas a posição dos nossos delegados será de deixar claro que temos esse problema que temos de resolver". E acrescentou sobre os novos aliados. "Essa gente aí, muitos deles, não estou falando do Evandro Leitão, estou falando no geral, não aguentam uma pesquisa de opinião pública desfavorável. Nos apunhá-la pelas costas. Aliás, não é nem pelas costas, é pela frente mesmo", disse. Discursos e defesas Ao discursar em defesa da candidatura, Evandro foi apaziguador. Fez acenos a Luizianne, com frases para ressaltar o trabalho da petista. Falou sobre o processo de conhecer internamente o PT após filiado e ressaltou o desejo de “seguir com o projeto político” de Camilo Santana e Elmano de Freitas. O deputado deu contornos de uma fala de quem queria ser a cara do partido.