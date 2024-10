Glêdson Bezerra quebra tabu e é o primeiro prefeito reeleito de Juazeiro do Norte

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 100% das seções já foram apuradas. O maior adversário do gestor, deputado estadual Fernando Santana (PT), obteve 45,21% dos votos. Sued Carvalho (UP) alcançou 1,47% e Lino Alves (PCO), 0,10%.

Pela primeira vez, um prefeito é reeleito em Juazeiro do Norte. Glêdson Bezerra (Podemos) superou a “profecia de Padre Cícero” e venceu as eleições com 53,23% dos votos. Desde 1997, quando permitida reeleição, nunca um gestou governou por oito anos seguidos na cidade distante 527,57 km de Fortaleza. Os números estão em atualização.

No comitê do atual prefeito, a movimentação foi intensa. Pouco após o início da apuração, apoiadores vestidos de verde comemoravam a vitória, aguardando Glêdson, que chegou às 18h48min. Com a chegada, a comemoração foi generalizada.

Os resultados das urnas, em Juazeiro, só começaram a ser divulgados às 18h15min, mas antes do primeiro voto ser divulgado no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o clima na cidade antecipava os resultados.

Veja a comemoração em Juazeiro do Norte

Campanha em Juazeiro foi marcada por atuações de líderes políticos e polarização

Juazeiro contou com um dos quadros mais marcantes de aliados e opositores ao Governo do Estado. No bloco do prefeito Glêdson Bezerra, apenas o Podemos, partido dele, integra o bloco de alianças do governismo a nível estadual. De resto, as coligações se repetem.



Assim, foi forte a presença de líderes políticos cearenses, de ambos os lados. Camilo Santana (PT), cuja influência é grande na ragião do Cariri, esteve fortemente presente na campanha de Fernando. Na manhã de hoje, o ministro chegou a acompanhar o aliado durante a votação.

Na oposição, houve uma grande união de líderes, mesmo os com antigas divergçencias. Um retrato que ganhou destaque foi o da convenção de Glêdson, na qual Ciro Gomes (PDT) esteve no mesmo palanque que líderes do PL.